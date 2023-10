Dopo la diffusione degli audio di Striscia la Notizia, Giorgia Meloni ha annunciato la fine della sua relazione con Andrea Giambruno.

In queste ore il nome di Andrea Giambruno è sulla bocca di tutti a causa degli audio shock diffusi da Striscia la Notizia (dove lo si sentiva fare commenti spinti o avance ironiche alle colleghe). A seguito dei fatti la premier Giorgia Meloni ha annunciato via social il suo addio al padre di sua figlia Ginevra, e ha scritto:

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”, ha scritto.

Giorgia Meloni: l’addio a Andrea Giambruno

Giorgia Meloni non ha rotto il silenzio in merito agli audio-shock e ai fuorionda che hanno visto protagonista il suo ex compagno, Andrea Giambruno, e che non hanno mancato di scatenare una bufera in rete, ma attraverso i social si è limitata ad affermare che la loro storia sia giunta al termine. La premier ha dichiarato anche di essere intenzionata comunque a difendere il suo ex partner, con cui manterrà rapporti pacifici per il bene della figlia avuta insieme, Ginevra.

“Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”, ha chiosato al termine del suo post via social.