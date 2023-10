Alfonso Signorini ha ironizzato sui fuorionda di Striscia la Notizia che hanno visto protagonista Andrea Giambruno.

Alfonso Signorini non ha perso occasione per ironizzare sul caso che ha visto protagonista in queste ore Andrea Giambruno, finito al centro del clamore generale per alcuni fuorionda di Striscia la Notizia in cui lo si sente fare delle avance alla collega Viviana Guglielmi (lodando il colore del suo abito Blu estoril).

In riferimento all’accaduto, il conduttore è entrato in studio e ha detto all’opinionista Cesara Buonamici: “Sai che ti dona quel blu estoril?”, mentre lei ha risposto ironica: “No, è blu Cina”.

Alfonso Signorini – Cesara Buonamici

Alfonso Signorini: l’ironia su Andrea Giambruno

Mentre la premier Giorgia Meloni ha annunciato pubblicamente il suo addio al padre di sua figlia Ginevra, Andrea Giambruno, sui social continuano a scatenare l’ilarità generale i fuorionda del conduttore diffusi da Striscia la Notizia, che per l’occasione lo ha ribattezzato ironicamente “Giambrunasca”.

In queste ore in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Giambruno replicherà pubblicamente a quanto accaduto. Nel frattempo la vicenda ha scatenato un vero e proprio caso mediatico, e ha costretto la premier ad annunciare il suo addio al volto tv a cui è stata legata per ben 10 anni.

“Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”, ha scritto nel suo post via social la premier.