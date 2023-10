Andrea Giambruno si sarebbe sfogato a causa dei fuorionda diffusi da Striscia la Notizia e che hanno scatenato un caso.

Andrea Giambruno non ha ancora rotto pubblicamente il silenzio sul caso dei fuorionda di Striscia la Notizia (e che, in queste ore, hanno costretto la premier Giorgia Meloni ad annunciare il loro addio), ma secondo la Repubblica, nel corso di un evento a Pavia in cui sarebbe stato chiamato come moderatore, lui stesso si sarebbe sfogato in merito alla vicenda parlando con l’assessora al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali (e credendo di non essere registrato).

“Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione…”, avrebbe detto Giambruno credendo che il suo microfono fosse spento.

Andrea Giambruno

Andrea Giambruno: lo sfogo per i fuorionda

La premier Giorgia Meloni ha annunciato con pubblicamente la fine della sua storia con Andrea Giambruno e in tanti, via social, sono in attesa di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se lui finalmente romperà il silenzio in merito alla questione. Nelle scorse ore Giambruno si è recato ad un evento a Pavia in cui era stato chiamato in veste di moderatore, e per questo non è apparso nel suo programma Diario del Giorno.

Nel frattempo la vicenda ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social e in tanti sono in attesa di sapere se il conduttore romperà il silenzio in merito alla questione e se si scuserà pubblicamente per quanto affermato difronte alle sue colleghe a Diario del Giorno (e i cui audio sono stati resi noti da Striscia la Notizia).