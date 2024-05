Gabriele Rubini, vero nome di chef Rubio, è stato vittima di uno spiacevole episodio. Infatti, nelle scorse ore ha pubblicato un video sul suo canale X (ex Twitter) in cui mostrava il suo volto tumefatto dopo essere stato aggredito da sei persone sotto casa.

La sanguinosa aggressione contro lo chef potrebbe essere attribuita alle sue posizioni pro-Palestina. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo e le parole di Rubini dopo l’aggressione.

Chef Rubio da diverso tempo ormai sta conducendo una “battaglia” social per diffondere le sue idee a favore della Palestina, spesso finendo al centro della bufera. Ma di certo non si aspettava un attacco fisico sotto casa.

“Terroristi. Questi sono gli ebrei sionisti. Mi hanno aspettato fuori casa in sei e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi” dice lo stesso chef nel video pubblicato sul suo profilo X. Il video, che è stato poi rimosso dalla piattaforma, mostra il volto insanguinato e gonfio di Gabriele Rubini.

Prominent Italian chef Gabriele Rubini (known as Chef Rubio) posted on his account on "X", revealing that a group of zionists ambushed and attacked him outside his home over his support for Palestine.



"They waited for me outside my house, six of them, and cut the gate wires to… pic.twitter.com/xx6qWvvLQ2