Fedez era previsto come ospite di punta del nuovo programma di Alessandro Cattelan, ma la Rai ha detto no. Ecco cosa è successo.

L’ultima bufera mediatica che si sta abbattendo su Fedez inizia ad avere le sue conseguenze. La presunta rissa contro Cristiano Iovino che vedrebbe coinvolto anche il rapper milanese potrebbe costargli caro, e adesso arrivano le prime ripercussioni.

Infatti, Federico Lucia era previsto come ospite nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, “Da vicino nessuno è normale”, ma è saltato tutto dopo la decisione presa dalla Rai. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Fedez non sarà ospite di Alessandro Cattelan: la decisione della Rai

I rapporti tra Fedez e la Rai sono sempre piuttosto tesi, e con l’ultima vicenda che coinvolge il rapper, la tv di Stato sembra volerlo tenere lontano dalle sue reti.

Federico, infatti, era previsto come ospite nella puntata di debutto del nuovo programma di Alessandro Cattelan, “Da vicino nessuno è normale”, che andrà in onda lunedì 20 maggio su Rai 2. Tuttavia, la Rai ha deciso di far saltare l’ospitata.

Alessandro Cattelan

La notizia è stata riportata dal sito davidemaggio.it e pare proprio che tra le motivazioni dell’azienda ci sia il recente caso di cronaca che vede coinvolto il rapper.

Rai vs Fedez: un rapporto conflittuale

Il rapporto tra Fedez e la Rai si è incrinato quel famoso primo maggio in cui il rapper è salito sul palco del Concertone del Primo Maggio facendo un monologo in cui attaccava diverse personalità della politica.

Da allora tra la Rai e il rapper non scorreva buon sangue, e la dimostrazione è stata l’ospitata di Federico al programma Belve, che è stata slittata di mesi per poi andare in onda nel mese di marzo.

Intanto si attendono comunicazioni ufficiali da parte della Rai, o di Alessandro Cattelan, e una risposta da parte dello stesso rapper che di certo non rimarrà in silenzio.