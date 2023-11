Dopo un anno di convivenza, Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono detti addio e lei ha svelato perché.

L’amore sbocciato a Ballando con le Stelle tra Ema Stokholma e Angelo Madonia si è concluso in un nulla di fatto, e la stessa dj – stando a quanto riporta Leggo – avrebbe ammesso: “Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo Madonia non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Non siamo compatibili io e Angelo”.

Ema Stokholma

Ema Stokholma: i motivi dell’addio a Angelo Madonia

La conduttrice Ema Stokholma ha rotto il silenzio sulle cause del suo addio ad Angelo Madonia, con cui la passione era esplosa sul set di Ballando con le Stelle. I due avevano presto deciso di andare a convivere ma, a quanto pare, la convivenza li avrebbe messi difronte ad alcune problematiche che li hanno portati a dirsi addio. “Facevamo sul serio. Siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile”, ha spiegato la conduttrice e dj (stando a quanto riporta Leggo).

Al momento Angelo Madonia non ha ancora rotto il silenzio sulla sua rottura da Ema Stokholma, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà. In molti tra i fan dei social sognavano di vedere i due ancora insieme, ma a quanto pare la loro relazione si sarebbe conclusa per sempre.