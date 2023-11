Tiziano Ferro fa festa e celebra i 7 anni da quando ha smesso di bere. Ecco cosa ha detto il cantante in merito al suo trascorso da alcolista.

Tiziano Ferro non è la prima volta che parla del suo passato e dei problemi legati all’alcol che ha avuto. Tuttavia, la dipendenza da alcolismo è ormai solo un lontano ricordo per lui. Nel suo documentario su Prime Video, il cantante ha parlato a cuore aperto di questo suo brutto dramma.

Un nuovo importante traguardo per Tiziano Ferro

Parlando dei suoi problemi passati legati all’alcol, Tiziano Ferro ha affermato: “Io ero un alcolista e avrei voluto morire. Bevevo soprattutto da solo. L’alcol mi dava la forza per superare dolore e tristezza, ma mi portava anche al pensiero di voler morire, e accadeva sempre di più. Ho perso tante occasioni e molti amici. L’alcolismo ti fa appassire in solitudine, mentre fuori ti mascheri con un sorriso. Nessuno mi sopportava più e chi lo faceva, ci riusciva per pietà oppure era più disperato di me” ha dichiarato il cantautore più volte. Oggi però Tiziano Ferro è un uomo rinato. Il passato da alcolista lo ha lascia alle spalle e ha superato la sua dipendenza distruttiva dall’alcol.

Tiziano festeggia sui social i 7 anni da quando non beve più

Proprio da poco, Tiziano ha condiviso la sua felicità per il nuovo traguardo raggiunto insieme ai suoi fan su Instagram. Il cantante, nonostante sia in un momento difficile a causa della separazione dolorosa da suo Victor Allen, oggi si è mostrato al suo pubblico davvero felice. Infatti, Tiziano Ferro ha condiviso un post nel quale festeggia i 7 anni da quando ha smesso di bere. Nel contenuto social, Tiziano ringrazia tutti quelli che non hanno mai smesso di sostenerlo e spronarlo nel suo difficile percorso. Ecco cosa ha scritto Tiziano Ferro su Instagram: “Sono passati 7 anni dall’ultimo bicchiere e dal primo giorno in cui ho avuto la serenità di accettare le cose che non sono in grado di cambiare. Semplicemente e onestamente, solo grato“.

Il post di Tiziano Ferro è subito diventato virale

Dopo pochi minuti che il cantautore ha postato la sua gioia sul fatto che non beve più da anni, i suoi numerosissimi fan lo hanno preso d’assalto facendogli migliaia di complimenti. Il suo pubblico ha esultato felice congratulandosi di cuore con lui per questo suo nuovo grande traguardo. Ma questo non è l’unico traguardo di Tiziano Ferro degli ultimi giorni. Infatti, da qualche settimana Ferro ha lanciato anche il suo primo romanzo, dal titolo La Felicità Al Principio, che sta già ottenendo grande successo. A Tiziano Ferro non ci resta che aggiungere un grandissimo in bocca al lupo per tutto quanta riguarda il suo prossimo futuro.