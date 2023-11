Non si aspettava un commento di questo tipo Fedez che ha reagito in modo decisamente particolare alle parole di un hater.

“Non si capisce come mai Chiara Ferragni ti abbia scelto”. Parte da qui una curiosa storia social di Fedez che ha risposto ad un commento decisamente inatteso da parte di un hater su Instagram. Il rapper si è ripreso mentre si trovava in macchina e ha generato una simpatica risposta al seguace un po’ “cattivello”…

Fedez e la risposta all’hater

Chiara Ferragni – Fedez

Come anticipato, tutto è nato da un commento su cui Fedez ha fatto cadere il proprio sguardo. Una frase, forse di un hater (non è sembrata in tono ironico), nella quale appunto si chiedeva al rapper o, forse, in modo retorico, come mai la splendida imprenditrice digitale Chiara Ferragni avesse scelto proprio lui come marito.

“Non si capisce infatti come lei abbia fatto a scegliere te ahahaha poteva avere dei figoni pazzeschi”, si legge nel commento riproposto dal cantante in cui “lei” è chiaramente la Ferragni, sua moglie.

Dal canto suo il rapper ha fatto ironia ma si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe: “Allora, perché io non mi valorizzo: vado sempre in giro in pigiama, non mi metto le scarpe, vado in giro con le Crocs… Però non è che sono proprio cioè… Dai non mi valorizzo, ma sono un Bel fieul si dice a Milano”.

La gag è poi proseguita chiamando in causa anche la sua assistente che lo stava appunto seguendo in auto. La donna, però, ha preferito non sbilanciarsi e Federico ha quindi aggiunto: “Neanche la mia assistente è d’accordo”.

Di seguito anche un recente post Instagram molto simpatico e dolce proprio dei Ferragnez che ha generato tantissimi commenti divertiti e ironici dei seguaci anche grazie alla presenza della cagnolina Paloma: