L’ex conduttore Rai Fabio Fazio ha commentato le ospitate recenti di Fabrizio Corona in diverse trasmissioni della tv di Stato.

Dopo essere andato via dalla Rai, Fabio Fazio sta avendo ancora grande successo con la sua trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’, trasferitasi sul Nove. Al conduttore, in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano, è stato chiesto cosa ne pensasse delle recenti ospitate di personaggi come Fabrizio Corona. La replica del presentatore è stata sorprendente.

Fabio Fazio e la presenza di Corona in Rai

Fabio Fazio

Al netto delle ruggini che ci sono state a proposito del suo addio, Fazio si conferma lucido e preciso nelle sue analisi su “mamma Rai”. Anche quando la domanda de Il Fatto Quotidiano diventa spinosa come quella sulle ospitate recenti di Fabrizio Corona in diverse trasmissioni.

“Il fatto che la Rai spalanchi a chiunque le porte non mi dispiace, trovo sia doveroso. È il tema dell’esclusione che mi dispiace moltissimo ed è il contrario del servizio pubblico”, ha detto Fazio. “Ho avuto maestri importanti nella mia vita come Angelo Guglielmi, Carlo Freccero e Paolo Ruffini: nessuno ha mai escluso nessuno. La tv si fa aggiungendo, non togliendo”.

Sui cambiamenti della televisione di Stato, poi, il conduttore di ‘Che Tempo Che Fa’ ha aggiunto: “Mi dispiace molto e penso che la tv pubblica debba avere un ruolo importante, che non è un ruolo di prevaricazione e predominio ma un luogo dove costruire una piazza per tutti”.

Prendendo ad esempio la sua famiglia, poi: “Ho due figli adolescenti in casa e so cos’è per loro la televisione: quello che per me è il forno microonde. Una roba che se mi serve l’adopero, per loro la frase ‘stasera sto a casa e vedo cosa c’è in televisione’ è impensabile. È la morte del palinsesto e della cosiddetta linea editoriale, i ragazzi giovani sotto i 30 cercano quello che vogliono, che sia il podcast di Fedez o la serie su Netflix”.

Facendo poi riferimento anche alla decisione di andare sul Nove: “La scommessa è stata: se è vero che la gente cerca, qualcuno verrà a cercarci. Non pensavo in questa misura”.

Di seguito anche un post Instagram del conduttore: