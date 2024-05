Si mette male per Fedez con le nuove rivelazioni di Roberto Alessi sulla rissa ai danni di Cristiano Iovino, il personal trainer dei vip.

Nelle ultime ore la bufera mediatica si sta abbattendo su Fedez, che potrebbe essere coinvolto nella presunta rissa ai danni di Cristiano Iovino, il personal trainer dei vip. Dopo una prima smentita del rapper sono emersi nuovi fatti che sembrano incastrarlo. Intanto, pare che sia anche partita una denuncia nei confronti di Federico Lucia, che potrebbe portare a spiacevoli conseguenze per l’affidamento dei figli nella causa di separazione da Chiara Ferragni.

Ma nuovi dettagli sono emersi nel pomeriggio di ieri, 13 maggio, con i dettagli rivelati da Roberto Alessi. Ecco che cosa ha raccontato.

Fedez-Iovino: Roberto Alessi rivela “Ha contrastato due testimoni”

Durante la puntata de La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha rivelato scottanti dettagli sulla presunta rissa.

Sul presunto litigio con Cristiano Iovino, Alessi rivela che Fedez “Sicuramente c’è stato, tanto è vero che non è mai stato smentito“.

Roberto Alessi

Alessi fa, poi, notare: “Mi sembra molto strano che questo Cristiano abbia fatto apprezzamenti molto pesanti a una ragazza di 20 anni e che poi era anche accompagnata“. La ragazza risulta essere quella che nel filmato è stata vista in compagnia del rapper durante la festa in discoteca.

Infine, Roberto Alessi dichiara: “Fedez ha detto che non c’era e sta contrastando due testimoni, che sarebbero due guardie di City Life e che avrebbero chiamato poi il 112. E in più sembra che contesti dei video. Lui ha detto ‘pioveva e si vedeva poco’. Quindi ha visto questi video?“.

Rissa Fedez-Iovino: spunta un nuovo video

Nelle ultime ore è spuntato un nuovo video girato da una ragazza.

A La Vita in Diretta hanno rivelato: “Video che sarebbe già nelle mani degli inquirenti che lo stanno esaminando. Noi siamo andati e abbiamo parlato, ma c’è paura. Perché si parla di personaggi della curva sud del Milan, personaggi con dei trascorsi. Quindi c’è paura che possano tornare a fare ritorsioni. Sembra che prima di andare via queste persone siano andate lì dicendo ‘mi raccomando non parlate, altrimenti…’. Quindi capiamo l’agitazione che c’è in questo momento“.