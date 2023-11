Qual è il significato di Euforia di Annalisa? La canzone parla di quella sensazione totalizzante tipica delle cose nuove.

Dopo aver registrato un successo clamoroso con Bellissima, Mon Amour e Ragazza sola, Annalisa è tornata dai fan con un’altra canzone che è destinata ad ottenere gli stessi apprezzamenti. Si intitola Euforia e ha un ritmo incalzante: vediamo il testo e il significato.

Euforia di Annalisa: il significato della canzone

Uscita il 29 settembre del 2023, Euforia di Annalisa è contenuta nell’album E poi siamo finiti nel vortice. Scritta dalla stessa artista con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, la canzone ha un tono nostalgico e allo stesso tempo euforico. Racconta di emozioni passate, ma ancora vicine, di notti passate a litigare e poi a fare l’amore. Parla di una relazione turbolenta, che provoca una “maledetta euforia“.

“E mettiamo sottosopra la mia nostalgia

Quella che, che poi conosci solo tu in teoria

Le mani sulle guance“.

Annalisa mette in campo diverse emozioni/sensazioni, che vanno dall’euforia alla gelosia, passando per la pazzia. Tutte sono scatenate dal partner e sembrano quasi destabilizzanti.

“Qualcosa si muove

Euforia, sono pazza di te

Siamo noi controluce“.

Euforia, per stessa ammissione di Annalisa, parla di “quella sensazione dirompente che si prova all’alba, all’inizio di qualcosa di nuovo. Ancora difficile da comprendere, ma già totalizzante, con le sue luci e le sue ombre“. La canzone ha un ritmo incalzante, simile ai brani che l’hanno preceduta, e si presta benissimo per le coreografie social in stile Bellissima.

Ecco il video di Euforia di Annalisa:

Euforia: il testo della canzone

Ma che bella era la centrale elettrica

Da sdraiati sopra il tetto della macchina

Ce l’avevi…

Continua per il testo integrale