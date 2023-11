Com’è e dove si trova la casa di Guillermo Mariotto? Lo stilista vive in un appartamento meraviglioso, che unisce sacro e profano.

Stilista e giurato di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto è noto anche per la sua personalità leggermente sui generis. Eppure, la sua casa, pur essendo meravigliosa, non presenta dettagli esagerati o su le righe. Vediamo com’è e dove si trova la dimora.

Guillermo Mariotto: la sua casa di Roma

Classe 1966, Guillermo Mariotto è nato il 13 aprile a Caracas, da madre venezuelana e da papà italiano. Dopo aver viaggiato in tutto il mondo, si è stabilito a Roma, vicino via Veneto, in zona Trastevere. Lo stilista vive in un appartamento assai particolare, dove il sacro convive con il profano. Per tutta la dimora sono sparse immagini sacre, alcune di notevole dimensione. Appena varcata la porta d’ingresso ci si trova davanti ad un grande Gesù crocifisso, mentre in bagno, precisamente sopra la vasca, spicca il Cristo di Rio.

Il figlio di Dio è presente anche in cucina. Si tratta di un’opera di Federico Paris, che ha dipinto anche il Cristo danzante che Guillermo adora sopra ogni altra cosa. Mariotto ha dato forma alla sua casa pensandola, e forse anche vivendola, come una vera e propria tana. Quando vi si è trasferito, infatti, usciva da una relazione importante e aveva bisogno di un rifugio. Come riporta RomaCityRumors, lo stilista ha raccontato:

“Questa casa è nata come una tana, scappando da una relazione amorosa. Mi ci sono affezionato per via della luna, del passaggio della luna perché c’è quella botola e tante finestre. Venivo da un mondo di mura romane, inumidite da cinquecentesche, dopo un po’ c’era un che di fantasma in quel posto che non mi piaceva e allora ho trovato questa che era tutta una finestra verso il cielo“.

Guillermo Mariotto: in terrazzo c’è un angolo di Amazzonia

Nominato Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia per il suo lavoro di ambasciatore della moda italiana nel mondo, Mariotto ha trasformato la sua casa in un vero e proprio angolo di benessere. Ci sono tante finestre, che rendono tutti gli ambienti molto luminosi, e un grande terrazzo. E’ qui che Guillermo ha voluto ricreare un piccolo angolo di Amazzonia. Ovviamente, non manca uno studio, dove può concentrarsi sulle sue creazioni.

La casa, divisa su più piani collegati da una scala dallo stile contemporaneo, è moderna, ma presenta dettagli etnici particolari. La cucina è lineare e semplice, mentre il salone è ampio e pensato per il massimo del relax. Non a caso, ci sono diversi divani. Sparse per la dimora, inoltre, ci sono sculture e quadri originali, ma niente di eccessivo.