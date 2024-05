Vi proponiamo una selezione delle frasi tratte dalle più belle canzoni di Capo Plaza: da Interlude a Uno squillo, passando per Coupé e 20.

Rapper di origini salentine molto amato, Capo Plaza è in attività da oltre dieci anni. In questi anni ha regalato ai fan tante canzoni: da Non cambierò mai a Successo, passando per Ratata, Tevez, Ultimo Banco e Nisida. Vi proponiamo una raccolta delle più belle frasi tratte dai suoi brani.

Sono lontani i tempi in cui un giovanissimo Capo Plaza, nome d’arte di Luca D’Orso, debuttava nel mondo della musica. Era il 2013 e, sfruttando il ‘potere’ di YouTube, presentava ai fan la sua prima canzone: Sto giù. L’anno seguente è arrivata la prima collaborazione con Sfera Ebbasta e così si è imposto nella scena rap italiana. Tanti i brani che ha regalato ai fan: da Interlude a Uno squillo, passando per Coupé e 20. Vi presentiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Capo Plaza:

Noi di notte stiamo svegli, pensiamo a nuovi progetti. (Giovane fuoriclasse)

Ho da fare cose, scusa, ma non rispondo, faccio sempre che voglio. Io del game me ne fotto, non dirmi che fare, faccio sempre l’opposto. (Tevez)

Il leone è fuori gabbia, ti stiamo ribaltando, ho la scena a novanta. (Successo)

Son partito dal niente che avevo nada. Più di sottozero, il freddo che mi congelava. Ora la tua invidia sta bruciando come lava. Tutti quanti amici e poi danno una coltellata. (Track 1)

È un testa a testa con la vita. (Allenamento #4)

Son selvaggio, non credo all’amore. (Interlude)

Mamma come sto bene quassù, sono in alto ma non ci sei tu. (Uno squillo)

In male o bene, fra’, l’importante è che se ne parli. In male o bene, io me ne frego, penso ai guadagni. Questi ragazzi fanno qualcosa per il futuro. Perché una mano oppure un aiuto non l’ha nessuno. (Ferrari)

Sto su un aeroplano, giù manco si vede, ma non me lo scordo mai quel marciapiede. (Interlude)

Fra i palazzi grigi, la testa nel business e stiamo provando a fottere la crisi. (Ratata)

Mi guardo bene dietro, mi ha tradito un fratello. (Allenamento #2)

Il mio amico rischia solo per sua figlia. Prenderò il mondo per te e per la mia bimba. Faccio un respiro, poi aspetto quel momento. Noi siamo giovani, ma cresciuti presto. (Polvere Feat. Tedua)

La situazione è nera, c’è un problema, non c’è Houston. (Tevez)

Sono il tipico ragazzo dall’ultimo banco che poteva darti niente oppure darti tanto. (Ultimo Banco)

Tu non svegliarmi se io sto sognando. (Coupé)

Sto fumando un giga-byte, troppa salsa le mie Nike, mangio sushi e bevo Sprite, nella cuccia ho cento guai. (Nike boy)

Quando non hai un *** impari e apprezzi. (Uno squillo)

Ti ho promesso un giorno che sarò diverso, io ti ho detto un giorno, ma non proprio adesso. (Fiamme Alte)

Manchi già da troppo e non va bene questa cosa. (Forte e chiaro)

Giro per strada da solo di notte, non voglio nessuno vicino a me. (Coupé)

Sognavamo il mondo ed ora non mi guardi, non voglio buttare ancora quei ricordi pure se ora voglio fare passi avanti. (Non fare così)

Porto i miei amici sulle spalle, i tuoi sulle palle, tu parli ma concludi niente: sei imbarazzante. (20)

Sto coi bravi e quelli disonesti. (Giù da me)

Sono cresciuto tra gli infami, serpi a sonagli. (20)

Tutti quanti mi snobbavano, mo’ sul cell che mi richiamano. (Giovane fuoriclasse)

Io ne ho viste troppe quindi non mi fido, chi era amico ora sta col mio nemico. (Coupé)

La mia gente non ti parla, quindi stai alla larga. (Allenamento #2)

I tuoi amici fanno i criminali ma alle dieci sono tutti quanti a letto. (Allenamento #4)

O ti perdi in una busta, oppure prendi tutto a morsi. (Ho Fatto Strada)

Io mangio tutto, non ti lascio avanzi. (Allenamento #2)

Considerando che Capo Plaza ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva soltanto 13 anni, le frasi tratte dai suoi brani non sono finite qui. Vi proponiamo un’altra raccolta di citazioni: