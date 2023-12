L’attrice Kate Micucci ha annunciato di essersi dovuta sottoporre ad un delicato intervento dopo aver scoperto di avere un cancro ai polmoni.

Una terribile notizia per Kate Micucci: l’attrice di The Big Bang Theory, Scrubs ed altre serie tv, ha annunciato via social di aver da poco scoperto di avere un cancro ai polmoni. Il tumore fortunatamente sarebbe stato operabile e per questo l’attrice, dopo aver subito un delicato intervento, potrà riprendere la sua vita di sempre.

“È davvero strano perché non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, è stato una sorpresa”, ha dichiarato nelle sue stories via social, e ancora: “La buonissima notizia è che lo hanno scoperto subito e lo hanno rimosso, quindi ora sto bene. Devo dire che è stato un viaggio impegnativo e probabilmente mi ci vorrà qualche settimana per riprendermi, ma tornerò come prima”.

Kate Micucci: il tumore ai polmoni

L’attrice 43enne Kate Micucci ha annunciato ai fan dei social di essersi dovuta sottoporre ad un delicato intervento a causa di un cancro ai polmoni. Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio e l’attrice potrà – dopo un adeguato periodo di riposo – riprendere la sua vita di sempre.

In queste ore in tantissimi tra fan, amici e colleghi le hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà a seguito della sua terribile disavventura, e sono impazienti di saperne di più sul suo stato di salute. Attraverso i social l’attrice ha specificato di non esser mai stata una fumatrice e di aver appreso con enorme stupore di avere un cancro ai polmoni.