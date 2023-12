Secondo i rumors in circolazione Stefano De Martino sarebbe stato a dir poco furioso per quanto affermato da Belen Rodriguez a Domenica In.

La showgirl Belen Rodriguez ha svelato in diretta tv i retroscena in merito alla fine della sua relazione con Stefano De Martino e ha anche ammesso che lui l’avrebbe ripetutamente tradita. Stando ai rumor in circolazione (riportati da Dagospia) il conduttore sarebbe stato a dir poco furioso per le rivelazioni fatte dalla sua ex moglie a Domenica In, ma sulla questione avrebbe preferito glissare. A Che Tempo Che Fa si è limitato a dire:

“Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Io ho deciso di non renderla pubblica la mia, perché Belen è la madre di mio figlio”. Secondo il settimanale Oggi, il conduttore starebbe anche cercando di “ripulire” la sua immagine pubblica per avere la possibilità (magari nel 2025) di essere scelto come conduttore per Sanremo.

Stefano de Martino

Belen Rodriguez: la furia di De Martino

