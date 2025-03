Dopo la morte di Eleonora Giorgi, la nuora Clizia Incorvaia si sfoga sui social e si scaglia contro chi ricorda l’attrice solo per i like.

La scomparsa di Eleonora Giorgia avvenuta nella giornata di ieri 3 marzo ha lasciato un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo e nella sua famiglia. Tra coloro che hanno espresso il loro dolore pubblicamente, la nuora Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, si è fatta sentire con parole forti e dirette.

L’influencer e showgirl ha condiviso il suo rammarico sui social, puntando il dito contro alcuni post che, secondo lei, sarebbero ipocriti e opportunisti. La sua denuncia ha immediatamente suscitato curiosità e acceso il dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori. Scopriamo che cosa ha detto.

Le dure parole di Clizia Incorvaia sui social

Nelle ore successive alla scomparsa di Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha espresso la sua indignazione.

“Ci sono persone che scrivono post su mia suocera di una falsità assurda. È bello dire belle parole adesso e non calcolarla mai quando era in vita” ha scritto, aggiungendo poi una riflessione amara sulla coerenza tra parole e azioni.

Clizia Incorvaia

L’influencer ha sottolineato come l’amore, la stima e il rispetto si dimostrino con i fatti e non con frasi di circostanza pubblicate solo per ottenere consenso e like.

Ha concluso il suo messaggio con un chiaro riferimento alla suocera: “Ele, tu sai“.

A chi si riferiva Clizia Incorvaia

Lo sfogo di Clizia Incorvaia ha sollevato molte domande. Chi sono le persone che, secondo lei, hanno mostrato affetto solo dopo la morte di Eleonora Giorgi? Il suo messaggio ha generato speculazioni tra i fan e nell’ambiente dello spettacolo, ma finora non sono stati fatti nomi diretti.

In molti si sono chiesti se le parole di Clizia siano rivolte a qualche personaggio famoso o a persone più vicine alla famiglia.

Nonostante questa controversia, il ricordo di Eleonora Giorgi resta vivo nei cuori di chi l’ha amata. Attrice iconica del cinema italiano, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo.