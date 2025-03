Selvaggia Lucarelli racconta su Instagram la lite in volo tra Lorenzo Biagiarelli e un passeggero. Scopri cosa è successo.

Selvaggia Lucarelli è nota per la sua penna pungente, ma stavolta ha raccontato un episodio che riguarda il compagno Lorenzo Biagiarelli.

La giornalista ha condiviso sui social un episodio di tensione avvenuto a bordo di un volo EasyJet da Brindisi a Milano, che ha coinvolto il suo compagno e un altro passeggero.

La giornalista e scrittrice ha raccontato la vicenda attraverso le sue storie su Instagram, in cui ha descritto i dettagli di un acceso confronto tra Biagiarelli e un uomo che avrebbe violato le regole di sicurezza a bordo. Scopriamo che cosa è successo.

Il racconto di Selvaggia Lucarelli: “Era da buttare fuori dall’aereo”

Secondo quanto riportato da Lucarelli, il passeggero in questione si sarebbe inizialmente seduto al suo posto senza autorizzazione, per poi continuare a parlare al telefono fino a pochi istanti dal decollo.

“Parla al telefono fino a pochi secondi dal decollo. Parla ad alta voce di tratte aeree, chiede che qualcuno gli organizzi il viaggio Torino Brindisi, che domani parte la comunicazione di non so che evento” racconta la Lucarelli.

La giornalista ha espresso dubbi sul fatto che l’uomo avesse realmente spento il telefono durante il volo: “Ho poi la sensazione che non spenga il telefono ma taccio. Quando siamo sul cielo intorno a Milano a una altitudine minore, gli squilla il telefono. Lui risponde sereno: ‘Scusa ora sono in volo, ci sentiamo dopo’” scrive ancora.

Il botta e risposta in volo

È stato a quel punto che Lorenzo Biagiarelli è intervenuto, chiedendo spiegazioni in modo deciso ma educato. Ne è nato un botta e risposta tra i due, con il passeggero che ha minimizzato l’accaduto e ha cercato di sdrammatizzare la situazione.

“‘Eh il telefono era acceso’. “Appunto non si può’. ‘Lei si calmi‘. ‘Io sono calmissimo, ma non si fa’. L’aereo tocca terra, il tizio si alza senza avere alcuna utilizzazione a farlo. Prende la sua valigia, va dalla hostess e le dice che ha fretta. Esce per primo” racconta ancora.

Tuttavia, la coppia si è detta infastidita dall’atteggiamento dell’uomo e dalla mancanza di attenzione del personale di bordo.

La giornalista, infine, conclude: “Resta il fatto che questo tizio era da buttare fuori dall’aereo in volo“.