Il mondo del cinema e dello spettacolo piangono Eleonora Giorgi, celebre attrice di Borotalco e Compagni di Scuola.

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Eleonora Giorgi, la celebre attrice italiana che ha ricevuto due David di Donatello per la sua interpretazione in Borotalco e che, a seguire, ha recitato in moltissimi altri film. Eleonora Giorgi era stata sposata con il collega attore Massimo Ciavarro, con cui aveva avuto suo figlio Paolo.

Eleonora Giorgi è scomparsa: il lutto

La celebre attrice Eleonora Giorgi, considerata una delle bellezze più ambite tra gli anni ’70 e ’80 del cinema italiano, è scomparsa. Nel 2023 aveva svelato di dover combattere contro un tumore e, dopo essersi progressivamente allontanata dal mondo del cinema, si era dedicata sempre di più alla sua famiglia.

Nel 2022 suo figlio Paolo l’aveva resa nonna del suo adorato nipotino, Gabriele (avuto insieme alla modella conosciuta nella casa del GF Vip, Clizia Incorvaia). Non si sa molto altro della vita privata dell’attrice che, dopo la separazione da Massimo Ciavarro, aveva sempre mantenuto il massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata. Fino al 2007 era stata legata a Andrea De Carlo e, in precedenza, aveva vissuto un’importante storia con Angelo Rizzoli.

“Ho pensato all’elenco dei no a uomini come Nicholson, Delon, Moravia. Mi sono detta: perché? Ero traumatizzata dal fatto che il cinema mi aveva trasformato in un oggetto del desiderio, avevo paura di essere usata, ero immatura. Ho avuto pochi uomini.Adesso mi sono pentita di avere avuto sempre paura degli uomini e quindi poter dire sì solo con il grande amore, sennò no. Ho capito troppo tardi che avrei dovuto avere lo stesso coraggio da esploratrice che avevo nella vita, anche con gli uomini. Chiedo scusa a tutti loro, sono stata una stupida“, aveva dichiarato a La Repubblica.

L’ultima apparizione in tv: il video

L’attrice è stata ospite a Verissimo un mese fa, come riportato da Il Tempo, nell’ultima intervista concessa a Silvia Toffanin. Nella puntata del 2 febbraio, ha raccontato: “Hanno scoperto una metastasi nel cervello, mi sono dovuta sottoporre alla radiochirurgia. È andata bene, tra poco dovrò fare un controllo. Ho avuto un po’ di paura…“. Nonostante tutto, ha ribadito di non essere rassegnata: “Sono serena e aperta a tutto, anche ai miracoli“.

Ha parlato di un nuovo farmaco in attesa di approvazione negli USA, scherzando: “Dovrei chiamare Donald Trump per chiedergli di farlo approvare dalla Food and Drug Administration“. Inoltre, ha spiegato la sua scelta di non sottoporsi alla chemioterapia palliativa: “Io a tutti i miei cari e ai medici ho detto che, se devo andare via, non voglio farlo in maniera spaventosa“.

Ecco, a seguire, il video di un pezzo dell’ultima intervista a Verissimo: