Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Verissimo fanno una rivelazione inaspettata: “Pubblicavamo foto finte”, il motivo è sorprendente.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono da poco diventati genitori di Kian, e in un’intervista esclusiva a Verissimo con Silvia Toffanin, la coppia ha condiviso le emozioni e le difficoltà di diventare genitori per la prima volta insieme.

La coppia ha anche svelato anche alcuni retroscena sorprendenti riguardanti la nascita del loro bambino. Scopriamo che cosa hanno rivelato.

La scelta di Giulia Salemi per il parto

Giulia Salemi ha parlato apertamente del suo parto. Ha rivelato che inizialmente desiderava un parto naturale, ma a causa delle circostanze, ha dovuto optare per un cesareo. “Volevo fare quello naturale, ma alla fine è stato programmato. La ginecologa mi ha detto che il bambino pesava già 4 chili e, preoccupata per i possibili rischi, ho deciso di fare il cesareo” ha raccontato la giovane madre.

Ma le rivelazioni non sono finite qua.

Infatti, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno svelato che hanno mantenuto segreta la data del parto e della nascita di Kian, facendo addirittura circolare delle foto finte sui social per confondere i loro follower.

“Tutti sapevano che avrei partorito a metà gennaio, ma abbiamo deciso di non rivelare nulla e vivere questa esperienza in intimità” ha spiegato Giulia.

“Abbiamo postato storie pre-registrate per depistare e tutti ci sono cascati” hanno aggiunto entrambi.

La nuova vita da genitori

Pierpaolo Pretelli, che ha già un figlio, Leonardo, dalla precedente relazione con Ariadna Romero, ha raccontato quanto sia emozionante diventare padre per la seconda volta. La coppia, visibilmente innamorata e felice, ha discusso anche delle sfide quotidiane legate alla cura di Kian. Giulia Salemi ha parlato con affetto della decisione di allattare il bambino e di come ogni sacrificio venga ripagato dall’amore infinito che prova per lui.

Giulia ha, infine, rivelato: “Il parto è stato difficile, ma è inutile lamentarsi, noi donne abbiamo una forza incredibile. L’amore per i figli è talmente grande che tutto il resto passa in secondo piano“.