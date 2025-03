Ilary Blasi e Bastian Muller, esplode il rumor sull’arrivo di un bebè: cosa filtra

Il retroscena sulla coppia Ilary Blasi e Bastian Muller: prima di partire per le Maldive il particolare avvistamento in un centro.

Non solo la vacanza alle Maldive con annessi scatti social. Ilary Blasi torna a far parlare anche per la sua relazione con Bastian Muller che, a quanto pare, potrebbe essere ad un punto decisamente importante. L’ultimo rumor vorrebbe i due avvistati in un centro medico, forse, per qualche controllo con vista su un allargamento della famiglia.

Ilary Blasi e Bastian alle Maldive

Nelle ultime ore, come anticipato, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno fatto parlare per la loro super vacanza alle Maldive. Il viaggio di relax sta anticipando un periodo di intenso lavoro per entrambi, con la conduttrice che sarà impegnata con The Couple, ma potrebbe anche fare da antipasto a delle situazioni di vita privata in vista del futuro.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

La showgirl e l’imprenditore sono volati nella splendida location con le figlie della Blasi, Chanel e Isabel, ma anche con un bel gruppone di amici tra cui Michelle Hunziker e Jack La Furia. In questo senso chissà se avranno raccontato qualcosa di quanto capitato prima della partenza…

L’avvistamento nel centro medico

Come riportato da Oggi, citato dai principali media italiani che si occupano di cronaca rosa, pare, infatti, che Ilary e Bastian, prima della partenza per le Maldive, siano stati fotografati mentre si apprestavano ad entrare in un ambulatorio all’Eur dove sono presenti molte specialità mediche. Il dubbio di Oggi è in merito agli eventuali esami svolti dalla coppia. Non è dato sapere se i due possano aver fatto un controllo di routine o un ritocco estetico o, in alternativa, una visita ginecologica magari per una ipotetica cicogna in arrivo. Sul tema regna il silenzio ma chissà che qualche indizio in più non possa arrivare nelle prossime settimane.