Ilary Blasi, vacanza da sogno con Bastian alle Maldive: ecco chi c’era con loro

La coppia Ilary Blasi-Bastian Muller alle Maldive. Con loro anche altri volti dello spettacolo che si sono “palesati” via social.

Non solo le indiscrezioni sulle future ipotetiche nozze tra loro. Adesso, Ilary Blasi e Bastian Muller si sono presi la scena per una vacanza di lusso alle Maldive con tanto di scatti social che sono diventati virali. La showgirl e il suo compagno, però, non erano soli. Oltre alle figlie della conduttrice, ecco una serie di volti noti dello spettacolo…

Ilary Blasi alle Maldive con Bastian: il resort di lusso

La celebre conduttrice televisiva Ilary Blasi e il suo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, hanno recentemente intrapreso una vacanza da sogno alle Maldive, accompagnati dalle figlie di lei, Chanel e Isabel. La coppia ha scelto come meta il lussuoso resort Diamonds Athuruga, situato nell’atollo di Ari, una destinazione rinomata per le sue acque cristalline e le spiagge di sabbia bianca.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Sui social, la Blasi ha mostrato alcune foto della sua vacanza facendo capire di essere super felice di questo momento in dolce compagnia. Questa fase di relax rappresenta un momento di calma per presentatrice prima del suo imminente ritorno sul piccolo schermo. Infatti, nelle prossime settimane, la conduttrice sarà al timone di “The Couple”, il nuovo reality show di Canale 5.

Gli altri vip alle Maldive

Come anticipato, insieme a Ilary e Bastian, presenti alle Maldive anche altri personaggi legati al mondo dello spettacolo. Ad arricchire ulteriormente la compagnia della coppoa, infatti, ecco alcuni amici intimi, tra cui la nota showgirl Michelle Hunziker e il rapper Jack La Furia, insieme alle rispettive famiglie. In totale, il gruppo era composto da 16 persone, dando vita ad un’atmosfera conviviale e festosa sull’isola. La stessa Hunziker ha commentato in una storia Instagram: “Abbiamo colonizzato l’isola. Siamo 16 amici! Grateful”.