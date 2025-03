“A Buona Domenica prendevo lo Xanax”: Claudio Lippi si confessa

Il noto presentatore Claudio Lippi ha confessato alcune situazioni vissute in passato relativamente alla sua carriera professionale.

In passato aveva raccontato alcuni dettagli legati alla sua carriera e alle problematiche vissute dopo il suo addio a Buona Domenica. Adesso Claudio Lippi è tornato a parlare e lo ha fatto al Corriere della Sera dove ha affrontato svariati passaggi della sua vita, privata e professionale, alcuni dei quali relativi proprio all’esperienza in quella trasmissione di successo.

Claudio Lippi: da Fiorello a Costanzo a Buona Domenica

Nel corso dell’interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera, Claudio Lippi ha avuto modo di parlare di svariati argomenti legati alla sua vita privata e al suo lavoro. Alcune delle sue parole sono state in merito ai colleghi conosciuti: tra questi anche Fiorello con cui ha preso parte a Buona Domenica, condotta da Maurizio Costanzo.

Claudio Lippi – www.donnaglamour.it

“Fiorello era il prediletto di Costanzo, lo amava a dismisura. A mezzogiorno lo convocava a pranzo in camerino”, ha detto Lippi. “Dal secondo anno, quando Rosario era andato via, quel privilegio toccò a me. Per cinque anni ogni giorno ho mangiato pollo lesso e pomodori, poi bresaola con olio e limone per quattro anni. Non era burbero come sembrava, aveva un cuore enorme. Mi è rimasto nel cuore, ancora non ci credo che non ci sia più”.

Gli attacchi di panico e lo Xanax

Non solo bei ricordi, però, nelle parole di Lippi. Il presentatore, infatti, ha ammesso di aver avuto dei periodi non facili durante Buona Domenica. “Alla prima puntata de Il pranzo è servito, programma che mi aveva lasciato Corrado, restai muto come un ebete. È l’effetto che mi fa il pubblico ancora oggi, per dieci anni di Buona Domenica su Canale 5 prendevo lo Xanax: avevo attacchi di panico, mi girava la testa e mi aggrappavo al braccio di Laurenti o di Paola Barale”, ha svelato l’uomo.