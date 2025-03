Ancora protagonisti Shaila e Lorenzo al Grande Fratello: i due si sono scambiati effusioni bollenti in salone davanti a tutti.

Protagonisti dall’inizio alla fine del Grande Fratello. Stiamo parlando di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che dopo le tensioni dei giorni scorsi con tanto di lacrime sembrano essersi ritrovati e riavvicinati. Anche fisicamente. I due, infatti, sono stati protagonisti di effusioni bollenti davanti a tutti in salone. Le immagini hanno fatto discutere.

Shaila e Lorenzo, le effusioni al GF

Nel bene o nel male, tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello ci sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno acceso le dinamiche della Casa e, spesso, sono stati protagonisti di momenti molto forti, tra discussioni accese e “gesti di pace” molto discussi. Nelle ultime ore, ecco l’ennesimo episodio.

Shaila e Lorenzo, infatti, si sono ritrovati vicini sul divano e tra loro sono andate in scena effusioni scottanti. La coppia non si è messa problemi a far intendere che tra loro stesse accadendo qualcosa di “piccante“. I due hanno agito davanti alle telecamere e soprattutto davanti agli occhi degli altri inquilini con totale libertà.

Il video e le polemiche

Dopo un lungo chiarimento in giardino, l’ex velina e il modello si sono lasciati andare ad un momento di passione in salone, praticamente davanti agli occhi di tutti i concorrenti. In particolare di Javier che era il più vicino tra gli inquilini. Sebbene non sia chiaro cosa sia accaduto tra loro, Shaila e Lorenzo sembrano essersi scambiati delle effusioni “intime“. Il video dell’accaduto è diventato virale e ha scatenato svariate reazioni, oltre a quelle della regia che, di lì a poco, ha cambiato inquadratura.

“Ma come è possibile fare certe cose davanti agli altri?”, si è domandato un utente. “Ma davanti a tutti fanno così?”, ha detto un altro. “Certo che questi due proprio non si trattengono. Dovrebbero mandarli fuori entrambi. Molto volgare come scena”, ha detto un telespettatore commentando le azioni della Gatta e di Spolverato.