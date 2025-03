Fabrizio Corona, il look abbinato al piccolo Thiago: lo scatto virale

Uno scatto di Fabrizio Corona e di suo figlio Thiago, avuto con Sara Barbieri, è diventato virale: il look abbinato tra padre e piccolo.

Il suo recente ritardo ad un evento in un locale ha generato grandi polemiche. Ma, come ben sappiamo, per Fabrizio Corona non è certo una novità dover far fronte a certe situazioni. Ben diverso, invece, quanto vissuto dall’ex re dei paparazzi in queste ore. L’uomo si è mostrato con suo figlio Thiago prima di uno suo spettacolo a teatro e ha attirato l’attenzione per il look abbinato al piccolo.

Fabrizio Corona e il look abbinato con il figlio Thiago

Tramite un post su Instagram è stato possibile osservare un simpatico momento vissuto da Fabrizio Corona nelle vesti insolite di genitore. L’ex re dei paparazzi, infatti, è diventato da poco papà bis grazie al bebè arrivato dall’amore con Sara Barbieri. Il piccolo Thiago, quindi, è stato protagonista insieme al babbo di una serie di foto diventate presto virali.

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

Prima di salire sul palco dell’Alfieri a Torino, Corona ha voluto far vedere alcune immagini che lo vedono protagonista insieme al figlio. Il 50enne si è fatto scattare delle foto, una delle quali lo vede teneere tra le braccia Thiago, nato lo scorso 21 dicembre. A destare simpatia, il fatto che il bebè abbia lo stesso look del papà: smoking abbinato e scatto subito riempito di like e commenti sui social.

La dedica di Sara Barbieri al bimbo

E se si parla di dediche e di foto social relative alla storia tra Corona e Sara Barbieri, anche la neo mamma non aveva fatto mancare un bellissimo pensiero al bebè da poco arrivato. A fine febbraio, infatti, la modella aveva scritto nella didascalia di un post: “Si dice che ogni anima scelga la propria famiglia prima di scendere sulla terra.ì Immaginiamo quel momento magico in cui un piccolo bagliore divino decide di incarnarsi guidato dall’amore. Quando un bambino si unisce a una famiglia, non è un caso, è un patto di anime, una promessa fatta molto prima, di questa vita. Questo bambino ha scelto: la tua luce, la tua storia, il tuo ambiente. Insieme siete destinati a crescere, evolvere e scrivere una pagina unica di questo viaggio terreno”.