“Chiara ha sbagliato ma Fedez…”: Luisa Ranieri sui Ferragnez

Inedito intervento di Luisa Ranieri su Chiara Ferragni e Fedez a seguito delle note vicende che hanno coinvolto l’ormai ex coppia.

La presunta lite in videochiamata tra i Ferragnez è solo l’ultima voce relativa alla ex coppia. Adesso, su Chiara Ferragni e Fedez è arrivato, infatti, anche un particolare e inedito commento della nota attrice Luisa Ranieri. La donna, intervenuta in una intervista a Repubblica, ha usato i due ex come esempio per esprimere un concetto relativo al maschilismo in Italia.

Luisa Ranieri e la discriminazione delle donne nel cinema

Intervistata da Repubblica, la famosa attrice Luisa Ranieri ha avuto modo di affrontare diverse tematiche importanti. Tra queste anche la discriminazione delle donne nel suo settore lavorativo, ovvero nel cinema. “C’è tanto da fare ma non mi piace la narrazione del vittimismo. Penso che ognuna di noi possa fare qualcosa nel suo piccolo”, ha esordito.

Chiara Ferragni – Fedez – www.donnaglamour.it

“E tutte insieme molto di più. Si può fare un percorso fatto di no anche senza proclami”, ha aggiunto ancora la donna. “Il problema del vittimismo è che dopo un po’ diventa un rumore di fondo. Non ti sentono più, sei meno efficace. Bisogna fare più che dire“, ha poi concluso la Ranieri.

Il maschilismo e il commento sui Ferragnez

Ricollegandosi a questo discorso, importante passaggio anche sul maschilismo in Italia. In questo senso, la Ranieri si è detta convinta del fenomeno nel nostro Paese e ha fatto un particolare esempio citando le recenti querelle che hanno visto Chiara Ferragni e Fedez protagonisti: “Prenda Fedez e Ferragni”, ha detto. “Lei ha sbagliato, senza dubbio, ma con tutto quello che succede in giro non si può trattarla come fosse un’assassina. A lui è stato perdonato molto di più“. Insomma, un pensiero chiaro e preciso che ha dato un’idea di quella che è l’opinione dell’attrice su un determinato tipo di argomento.