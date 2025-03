Amici: scintille, lacrime e poi il bacio ma è polemica. “Lui furbissimo”

Momenti di grandi emozioni nella scuola di Amici per due allievi che si sono ritrovati dopo qualche problemino. Cosa è successo.

Non solo i rumors sui giudici in vista del Serale. Ad Amici l’attenzione è stata catturata dalle mosse di due allievi. In particolare di Luk3 e Alessia che dopo essersi avvicinati all’inizio del talent sembravano essersi un po’ persi. Nulla di tutto ciò visto che nel recente daytime del programma i due si sono ritrovati con tanto di bacio.

Amici, il rapporto tra Luk3 e Alessia

Durante l’ultimo daytime di Amici, a prendersi la scena sono stati Luk3 e Alessia che hanno ripercorso, anche grazie ad alcuni filmati sul loro conto, la loro esperienza nella scuola con particolare riferimento, ovviamente, alle interazioni tra loro. Ai ragazzi sono state mostrate alcune foto social che li riguardavano con abbracci e momenti d’affetto.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

I due si sono emozionati e hanno fatto capire reciprocamente di non essere affatto indifferente l’uno con l’altra. “Perché piangi?”, ha domandato Alessia a Luk3. La risposta è stata vaga ma ha fatto comprendere che di mezzo ci potessero essere dei sentimenti importanti magari inizialmente celati e ora decisamente pronti ad uscire allo scoperto.

Qualche giorno fa Luk3 e Alessia si ritrovano a guardare sui social alcune immagini che li riguardano #Amici24 pic.twitter.com/4hiTQzIFBI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 6, 2025

Il bacio e le reazioni del pubblico

Successivamente, sempre nel corso del daytime, ecco un altro momento dedicato al cantante e al ballerino che, alla fine, si sono scambiati un lungo bacio dolcissimo e appassionato. Proprio questo, però, non ha convinto del tutto i fan del talent. Molti utenti, infatti, non hanno visto troppo sincero il cantante: “Lui furbissimo, lo fa solo per andare al Serale”. “Ma lei ci casca davvero?”, ha commentato un altro. “Per me è tutta una grande strategia da parte di Luk3 per andare al Serale ma mi sembra impossibile che Alessia non capisca. Lei è un po’ ingenua”. Insomma, staremo a vedere quale sarà il destino della coppia anche in chiave Serale.