Eleonora Giorgi, l’amica svela l’ultimo messaggio vocale e a chi ha pensato

Svelato l’ultimo messaggio vocale inviato da Eleonora Giorgi ad una sua cara amica e a chi ha pensato la donna prima della morte.

Nelle scorse ore è stato tempo dei funerali di Eleonora Giorgi. La donna è stata ricordata in diversi modi dai suoi cari con tanto di retroscena legato a quanto lasciato detto per il nipotino, Gabriele. Adesso, a ‘La Volta Buona’, la sua cara amica Nicoletta Ercole ha svelato l’ultimo messaggio vocale mandatatole dall’attrice e anche a chi ha pensato.

Eleonora Giorgi, l’incontro con l’amica

Intervenuta a ‘La Volta Buona’, Nicoletta Ercole ha voluto raccontare quello che è stato il suo ultimo incontro fisico con Eleonora Giorgi prima della sua triste dipartita. La donna ha ammesso: “L’ultima volta che ho visto Eleonora è stata in occasione della presentazione del libro del figlio. Ci siamo ritrovate lì tra amiche, anche con Barbara Palombelli e ci siamo dette che Eleonora aveva pensato a questa presentazione del libro per salutarci tutte”.

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

La Ercole ha aggiunto: “Credo sia stata effettivamente la sua ultima uscita pubblica. Lei aveva la mascherina e non ha abbracciato nessuno, perché anche una semplice influenza poteva essere letale. Finita la presentazione, però, si è alzata dalla sedia a rotelle e mi ha detto ‘Chissenefrega, io ti voglio abbracciare'”.

L’ultimo messaggio vocale

La stessa Ercole ha poi svelato il contenuto dell’ultimo messaggio vocale che la Giorgi le ha mandato: “Sabato mi ha mandato un vocale. ‘Nico mia. Purtroppo questa è forse l’ultima volta che ci sentiamo, non ho più la forza di fare niente, di parlare, neanche di mettere un cuoricino'”, ha detto ricordando le parole dell’attrice. “‘Le cure per il dolore mi stanno debilitando. Ti voglio bene, ti prego di dirlo anche a Francesca perché mi chiama tutti i giorni non da adesso (Ornella Muti ndr)'”.