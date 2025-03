Eleonora Giorgi: svelato il messaggio lasciato per il nipotino

Il ricordo di Eleonora Giorgi nel giorno del funerale e il retroscena sul messaggio lasciato al piccolo Gabriele, figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Grande commozione in queste ore per il funerale di Eleonora Giorgi. L’attrice è stata salutata dalla sua famiglia e dagli amici più cari. In diversi hanno voluto presenziare per darle l’ultimo saluto e per l’occasione, oltre alle parole molto dolci e allo stesso tempo forti per emotività di Paolo Ciavarro, sono arrivate anche quelle di Clizia Incorvaia che ha svelato come la donna abbia lasciato un messaggio per il suo nipotino, Gabriele.

Eleonora Giorgi, il ricordo di Clizia Incorvaia

Intervenuta a ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Clizia Incorvaia ha voluto ricordare Eleonora Giorgi e quello che per lei ha rappresentato. In particolare la moglie di Paolo Ciavarro ha detto: “Io oggi non ho perso una suocera, ma la mia migliore amica, la mia confidente, la mia complice. Mi dispiace che non abbiamo potuto fare il viaggio che ci eravamo promesse di fare a New York. Per me è stata una mamma, un’amica. È stata tutto per me”.

Tra i vari passaggi anche un aspetto importante legato a sua figlia, Nina, diventata a tutti gli effetti un’altra nipote per la Giorgi, e Gabriele: “Una settimana fa le abbiamo portato dei palloncini, lei ha detto alla piccolina: ‘Adesso nonna sarà il vostro angelo’. Gabri ricorderà tutto quello che lei le ha dato“, ha raccontato ancora Clizia.

Il messaggio lasciato al nipotino Gabriele

Curioso e importante retroscena anche quello legato ad un messaggio che la Giorgi, da brava nonna, ha voluto lasciare al nipote. A svelarlo, sempre la Incorvaia: “Lei e Gabriele si sono visti l’ultima volta la scorsa settimana, quando le abbiamo portato i palloncini rossi. Rivolgendosi a Nina le ha detto: ‘Nina, tu hai un grande ruolo, quello di spiegare a tuo fratello che io ho litigato con Dio, perché io non volevo andare. Però lui mi ha voluto tanto e quindi adesso dovrai ricordarlo te a Gabri chi ero io‘”.