Isola dei Famosi, ex coppia anche del GF nel cast: “Ritorno di fiamma”. Il rumor

Nuove voci sul cast de L’Isola dei Famosi con una indiscrezione in merito ad una ex coppia anche del GF chiamata dalla produzione.

Non solo le indiscrezioni sul possibile ritorno di Simona Ventura alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Adesso iniziano le voci sul cast del reality. In particolare, via social, è arrivata una segnalazione che potrebbe far riferimento a due concorrenti che sarebbero stati chiamati per accendere le dinamiche. Si tratterebbe di due ex anche del GF Vip.

Isola dei Famosi: le voci sulla conduzione

Molto presto sulle reti Mediaset farà il suo ritorno L’Isola dei Famosi, uno dei reality show più apprezzati del piccolo schermo. Non mancano le indiscrezioni relative al programma e, ovviamente, anche a chi lo andrà a condurre. Sembra praticamente certo l’addio di Vladimir Luxuria e sul suo successore ci sarebbero diversi nomi in lizza.

Al posto di Luxuria si era parlato di Diletta Leotta ma il “flop”, non a causa sua, de La Talpa, avebbe messo in secondo piano il suo nome. Si era anche discusso di Veronica Gentili, ancora oggi in pole position, e pure di Alfonso Signorini e persino del clamoroso ritorno di Simona Ventura.

In attesa di conoscere quale sarà la scelta di Mediaset, è iniziato il toto nomi anche per il cast. Tra le varie indiscrezioni sarebbe ora spuntata una voce che riguarderebbe una ex coppia che avrebbe preso parte anche al Grande Fratello Vip.

Il rumor sulla coppia nel cast: cosa filtra

Sui social, tra le sue stories, l’esperta in materia, Deianira Marzano ha rilanciato una voce molto forte: “Una coppia di ex fidanzati ed ex concorrenti del GF Vip è stata fortemente voluta all’Isola dei famosi perché la possibilità di un ritorno di fiamma potrebbe far salire gli ascolti. Partono già con il piede giusto… Immagino il loro ex fandom”. Per il momento nessun nome ma le ipotesi sono tantissime…