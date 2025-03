L’ultimo saluto a Eleonora Giorgi nel giorno dei funerali: Paolo Ciavarro ha ricordato la madre e ha emozionato tutti i presenti.

Andrea Rizzoli ha ricordato sua madre svelando anche le ultime volontà. Nel giorno del funerale di Eleonora Giorgi, anche l’altro figlio, Paolo Ciavarro ha voluto parlare della donna emozionando i giornalisti e rilasciando alcune dichiarazioni inedite che riguardano anche la sua famiglia e il piccolo Gabriele, nipote dell’attrice.

Paolo Ciavarro ricorda Eleonora Giorgi

Nel giorno del funerale di Eleonora Giorgi, ai microfoni de ‘La Volta Buona’, trasmissione di Rai 1, e anche di altri media, sono stati molti gli interventi per ricordare l’attrice. A spiccare, senza ombra di dubbio, il ricordo di suo figlio, Paolo Ciavarro, che ha menzionato anche cosa ha detto al piccolo Gabriele, nipotino della donna.

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

“Il suo pubblico c’è sempre stato. Non mi aspettavo una tale portata di affetto, ma sapere che mamma con la sua testimonianza sta aiutando tante persone che affrontano quello che affronta lei, da figlio, è il mio più grande orgoglio”, ha detto Ciavarro. Emozionante anche il pensiero successivo: “Adesso lei veglia su mio figlio, lo proteggerà tutta la vita e questa è la cosa più bella in assoluto. Abbiamo molto scherzato sul suo funerale, il sorriso non è mai mancato. Ci sono stati momenti difficili, ma abbiamo sempre cercato di sdrammatizzare. Mamma ha reso tutto facile. A Gabriele ho detto quello che mia madre mi ha chiesto di dirgli, che è il suo angelo“.

Il pensiero di Clizia Incorvaia

Intervenuta a margine del funerale della Giorgi, pure Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro: “È stata una nonna fantastica”, ha detto facendo riferimento al ruolo ricoperto dall’attrice nella vita di suo nipote. “Una settimana fa le abbiamo portato dei palloncini, lei ha detto alla piccolina: ‘Adesso nonna sarà il vostro angelo’. Gabri ricorderà tutto quello che lei le ha dato, la cultura indotta, sa tutto dei dinosauri grazie a lei. Lui la riconoscerà e di questo ne sono sicuro. Vorrei che la ricordassero come una donna pura”.