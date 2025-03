L’ultima volontà di Eleonora Giorgi: il figlio Andrea allo scoperto

Dopo la morte di Eleonora Giorgi, diversi i messaggi d’affetto alla famiglia. Il figlio Andrea ha svelato l’ultimo desiderio della madre.

Sono ore di grande tristezza e commozione per la scomparsa di Eleonora Giorgi. La nota attrice, il cui funerale è previsto mercoledì 5 marzo 2025 alle 16 nella Chiesa degli Artisti di Roma, ha lasciato la sua famiglia con il sorriso ma anche con alcune volontà. Oltre alle indicazioni curiose sulla cerimonia funebre, infatti, la donna avrebbe fatto una richiesta esplicita ai figli. A parlarne al Corriere della Sera è stato Andrea Rizzoli.

Eleonora Giorgi, gli ultimi momenti prima della morte

Intervistato dal Corriere della Sera, Andrea Rizzoli ha raccontato gli ultimi istanti di vita di Eleonora Giorgi. In particolare il giorno dell’addio. “Sapevamo che sarebbe successo, eravamo coscienti di come sarebbe finito il viaggio. È andata via tranquilla alle 9.15 del mattino di lunedì, Massimo Ciavarro era con lei e ci ha chiamato: io e mio fratello Paolo siamo corsi all’ospedale, lei ci ha aspettato e si è addormentata tenendo me in una mano e lui nell’altra”.

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

Rizzoli ha poi commentato: “Ormai il tumore si era esteso ai polmoni e il cervello non era sempre ossigenato bene. L’ultimo momento di lucidità insieme è stato sabato mattina”, ha detto aggiungendo che la Giorgi abbia chiesto salmone affumicato proprio in quella giornata e che loro, da bravi figli, glielo hanno portato.

L’ultima volontà

Nel racconto di Rizzoli anche alcuni riferimenti alle volontà della Giorgi. L’uomo, infatti, ha spiegato che la nota attrice abbia fatto delle esplicite richieste. “Ha chiesto di essere cremata“, ha detto Rizzoli sulla madre. “Ci piacerebbe ottenere la dispensa per lasciare l’urna nel Santuario della Madonna del Sorbo, a Campagnano, un luogo caro a me e a Paolo. Se non fosse possibile, disperderemo le ceneri sulle Dolomiti, che lei amava molto”, ha aggiunto ancora l’uomo sulla compianta madre e il suo ultimo desiderio.