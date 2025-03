Giuliano Sangiorgi sorprende i fan con un concerto improvvisato sul tram di Milano: la festa per l’anniversario di “Mentre tutto scorre”.

Milano ha vissuto una sorpresa speciale per i passeggeri del tram 16, dove Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, ha deciso di celebrare i 20 anni della celebre canzone “Mentre tutto scorre“. L’artista, che si appresta a diventare papà per la seconda volta, ha coinvolto i presenti in un mini concerto, accompagnato dalla sua chitarra. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Giuliano Sangiorgi: il legame con “quel” tram

Il 2005 è l’anno che ha visto nascere una delle tracce più iconiche dei Negramaro, proprio su quel tram.

Sangiorgi, all’epoca ospite a Milano dalla zia, percorreva quotidianamente la linea 16 per raggiungere l’etichetta musicale Sugar Music. Durante quei viaggi, il cantautore ha trovato ispirazione per scrivere “Mentre tutto scorre”, che sarebbe diventata un inno generazionale.

“Su questo tram è nato tutto” ha dichiarato il cantante, che ha sottolineato l’importanza del luogo che ha dato vita a una canzone che ha segnato la carriera della band.

Il legame con i passeggeri (e con i fan)

I passeggeri del tram 16 sono stati coinvolti nell’esibizione, con molti di loro che non hanno esitato a cantare insieme a Sangiorgi, filmando l’evento e condividendolo sui social.

Giuliano #Sangiorgi dei #Negramaro in tram per ricordare “Quando tutto scorre”, l’album della band che ha riscosso tanto successo.



Giuliano è tornato sul luogo dove ha scritto la prima stesura di un brano che fa parte della storia della musica italiana.#Milano @atm_informa pic.twitter.com/vQQvWkEVe0 — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) March 5, 2025

L’esibizione è diventata virale, e il video è stato rapidamente diffuso sui canali social ufficiali dei Negramaro e di Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese.

Giuliano Sangiorgi ha scelto di festeggiare in modo intimo ma suggestivo il ventesimo anniversario di “Mentre tutto scorre”, facendo rivivere a tutti un momento speciale della sua carriera, ma anche un pezzo di storia musicale italiana.