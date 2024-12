Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia aspettano il secondo figlio: “Sarà maschio, nascerà ad aprile”. Il lieto annuncio.

Il frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, sorprende i fan con un annuncio inatteso: presto diventerà papà bis. Il cantante pugliese e la sceneggiatrice Ilaria Macchia hanno annunciato con gioia l’arrivo del loro secondo figlio. Dopo la nascita di Stella nel 2018, la coppia ha scelto di condividere la notizia con una copertina esclusiva su Vanity Fair. Il nuovo arrivato sarà un maschio e nascerà ad aprile 2025.

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia: l’annuncio

In un’intervista rilasciata alla rivista, Ilaria Macchia ha raccontato il desiderio di allargare la famiglia: “Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria. Non mi sarebbe dispiaciuto avere più caos in casa“.

Dal canto suo, Giuliano ha confessato di non aver sempre pensato a un secondo figlio, pur essendo cresciuto con due fratelli: “Non pensavo di poter provare lo stesso amore per un altro bambino, ma ora non vedo l’ora“.

Qui il post del lieto annuncio.

La coppia ha scelto di mantenere riservata la gravidanza fino a un momento che sentissero davvero speciale. Giuliano ha spiegato: “Non volevamo mischiare i progetti professionali con una cosa così personale. Era importante raccontarlo con leggerezza e amore“.

Giuliano Sangiorgi: il desiderio di allargare la famiglia

Sangiorgi e Macchia hanno deciso di fare il lieto annuncio tramite una copertina digitale, piuttosto che sui social.

Durante l’intervista, il noto cantante dei Negramaro ha anche affrontato il tema della natalità in Italia, e ha sottolineato quanto la cultura e i fattori economici rendano spesso complicato per molte coppie decidere di avere figli.

“Bisogna alleggerire l’idea del mettere su famiglia. I nostri genitori facevano figli giovanissimi perché erano pazzi d’amore. Ora, però, ci sono barriere economiche e culturali che devono essere superate” ha dichiarato il cantante.