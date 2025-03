Emanuele Filiberto di Savoia si mostra con la fidanzata Adriana Abascal a Venezia, nonostante il matrimonio con Clotilde Courau.

Emanuele Filiberto di Savoia ha deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Adriana Abascal, nonostante il suo matrimonio con Clotilde Courau. La coppia è stata paparazzata a Venezia durante il Carnevale, un evento in cui non hanno celato la loro intimità e affetto reciproco. I due sono stati visti camminare abbracciati per le strade della città lagunare, scambiandosi anche un bacio, mentre partecipavano all’esclusivo Ballo del Doge, un evento mondano di grande rilievo. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Emanuele Filiberto, Adriana Abascal…e Clotilde Courau

Nonostante la visibilità del suo nuovo rapporto con Adriana Abascal, il principe Emanuele Filiberto non ha mai nascosto il fatto che da tempo è separato dalla moglie Clotilde Courau.

Infatti, in un’intervista, il 52enne aveva infatti confermato che la loro separazione risale a circa tre o quattro anni fa, sebbene tra i due non manchino il rispetto e l’affetto reciproco.

EMANUELE FILIBERTO

La separazione, tuttavia, non ha intaccato il loro impegno nei confronti delle due figlie, Vittoria e Luisa, che hanno 21 e 18 anni.

La nuova fiamma di Emanuele Filiberto

Adriana Abascal, invece, modella di professione e Miss Messico nel 1988, è la nuova fiamma di Emanuele Filiberto.

La donna è una figura nota nel jet set spagnolo. A 54 anni, è una donna affascinante e di successo, e la sua storia con il principe sembra essere ormai pubblica. Durante il loro soggiorno a Venezia, Emanuele Filiberto e Adriana Abascal sono stati raggiunti dal famoso cantante Zucchero Fornaciari e dalla sua moglie Francesca Mozer, con cui hanno trascorso un weekend ricco di eventi mondani.

La coppia ha soggiornato presso l’elegante The St. Regis Venice e ha partecipato al ballo in maschera, dove non hanno esitato a mostrarsi insieme, facendo finalmente cadere ogni riserbo. Il loro amore è ormai alla luce del sole, senza più segreti.