Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini avvistati a Firenze. La nuova coppia dello showbiz beccata dai paparazzi.

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini sono ufficialmente una delle nuove coppie più chiacchierate dello showbiz italiano. La 27enne ex campionessa di scherma e il manager 33enne sono stati avvistati dal settimanale Chi a Firenze, dove sono stati fotografati mentre uscivano da un hotel di proprietà di Fratini.

Ma scopriamo tutti i dettagli della nuova coppia.

Il nuovo amore di Antonella Fiordelisi

La relazione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini sta attirando l’attenzione dei media e dei fan.

Le immagini parlano chiaro: complicità, affiatamento e sorrisi davanti ai flash, mettendo fine alle voci sulla loro relazione che circolavano già da alcuni mesi.

Sebbene le voci sul loro legame siano iniziate a circolare già da qualche tempo, queste nuove foto rappresentano la conferma ufficiale della loro unione. La coppia non si è mai nascosta e ha deciso di mostrarsi al pubblico.

Il passato di Giulio Fratini e Antonella Fiordelisi: le relazioni precedenti

Giulio Fratini, noto per la sua discrezione, ha avuto una relazione di lunga durata con Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore. La coppia aveva scelto di mantenere un profilo basso, ma le numerose vacanze insieme non erano passate inosservate.

Dopo la fine della sua relazione con la Gregoraci, Fratini è stato brevemente accostato ad altri nomi noti del mondo dello spettacolo, come Roberta Morise e Raffaella Fico, ma ora sembra aver trovato stabilità con Antonella Fiordelisi.

Quest’ultima, famosa anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2022, aveva avuto una storia con Edoardo Donnamaria. La coppia, ribattezzata “Donnalisi” dai fan, ha avuto una relazione tormentata e si è separata nel 2023, dopo che Donnamaria aveva espresso la sua insoddisfazione riguardo l’uso eccessivo dei social da parte di Antonella.

Ma oggi lei è pronta a vivere un nuovo amore a fianco di Giulio Fratini.