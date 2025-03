Cecilia Rodriguez, la verità sulla presunta gravidanza: spunta un nuovo dettaglio

Diversi rumors sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez che aspetterebbe il primo figlio con Ignazio Moser. Spunta un nuovo dettaglio.

L’apparizione alla Milano Fashion Week di Cecilia Rodriguez aveva scatenato i rumors su una sua presunta gravidanza a causa di un “pancino sospetto”. Ma come stanno davvero le cose? Nelle ultime ore, un nuovo video con annesso dettaglio proprio della zona ventre, potrebbe aver fatto chiarezza sulla situazione.

Cecilia Rodriguez incinta?

Sono ore intense almeno in chiave indiscrezioni e rumors per quanto riguarda Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Infatti, la recente apparizione alla Milano Fashion Week della bella argentina aveva fatto scatenare una serie di voci in merito ad una ipotetica sua gravidanza con la possibilità, quindi, che la donna e il suo bel marito potessero essere in attesa del loro primo figlio.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

A generare tali voci, il fatto che la bella Chechu abbia indossato un vestito chiaro che, in certi momenti, a seconda dei movimenti, ha dato l’idea di un leggero rigonfiamento nella zona del ventre. Visto che la Rodriguez e Moser non hanno nascosto la loro volontà di diventare genitori, in tanti avevano pensato ad una bella novità nella loro famiglia.

Il nuovo dettaglio sul ventre

Al netto di quelle che sono state le sensazioni delle scorse ore, però, un nuovo dettaglio potrebbe aver ribaltato tutto. Infatti, la Rodriguez ha condiviso sui social un video relativo ad una recente campagna di un noto marchio insieme al fratello Jeremias. In questo filmato il “pancino sospetto” pare essere totalmente assente. Il ventre, infatti, è parso piatto e scolpito.

La clip in questione, però, come fatto notare dai fan, potrebbe non essere recente ma far riferimento ad un precedente momento quando, ancora, le forme non erano quelle attuali. Sarà davvero così? Al momento regnano solo rumors e ipotesi. Aspettiamo che Cecilia e Ignazio ci facciano sapere qualcosa in merito.