Tananai spiazzato e in lacrime per il gesto dei fan: il video

Il cantante Tananai protagonista di una bellissima sorpresa ricevuta dai fan che l’ha fatto emozionare fino alle lacrime.

Dopo aver improvvisato un suo famoso brano sulla metro di Milano, ecco Tananai prendersi addirittura la scena nella Grande Mela… Il cantante ha raggiunto New York per partecipare al Global Citizens Model United Nations 2025, un evento che ha riunito oltre 2.500 giovani provenienti da tutto il mondo. Qui, l’artista ha tenuto in discorso e successivamente è stato protagonista di una sorpresa da parte dei fan.

Tananai a New York: il motivo

Nel suo intervento intitolato “L’era dell’Intenzione: Basta Scuse”, Tananai ha sottolineato come, nell’attuale contesto tecnologico, gli strumenti e le opportunità siano a portata di mano di tutti. Ha esortato i giovani a sfruttare queste risorse per costruire un futuro significativo, invitandoli a non lasciarsi sopraffare dalla velocità del mondo moderno. A far parlare dell’artista, anche quanto accaduto successivamente…

La sorpresa dei fan: il video

Dopo il suo importante intervento, l’artista ha visitato in parte New York e si è trovato ad essere sorpreso dai suoi stessi fan. Infatti, come è stato possibile vedere anche in alcuni video circolati sul web, ecco Tananai quasi in lacrime davanti ad un gruppone di ragazzi che ha intonato “Tango”, la sua celebre canzone. In strada, davanti a tutti, l’artista ha ceduto all’emozione e ha condiviso lui stesso in primis quanto accaduto confermando un feeling incredibile con il proprio pubblico, italiano e non solo, che lo sostiene decisamente in tutto il mondo.