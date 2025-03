Stefano De Martino paparazzato in dolce compagnia: “Lui sfugge ma lei…”

Nuovo avvistamento per Stefano De Martino che è stato pizzicato dai paparazzi in dolce compagnia in un locale di Milano.

Dopo il piccolo incidente durante il suo show, Stefano De Martino torna a far parlare, questa volta per un particolare avvistamento che potrebbe riaccendere alcuni rumors sulla sua vita privata e quella di una sua amica, Gilda Ambrosio. I due sono stati pizzicati dai paparazzi di Chi all’interno di un noto locale milanese. Con loro ci sarebbero stati anche altri amici.

Stefano De Martino, l’avvistamento in un locale

Secondo quanto si apprende dal settimanale Chi, Stefano De Martino è stato pizzicato in compagnia di alcuni amici ma soprattutto con Gilda Ambrosio. I due erano stati protagonisti di qualche rumors di troppo in passato e questo nuovo avvistamento andrebbe a riaccendere certi gossip relativi alla vita privata del noto conduttore di Affari Tuoi.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Stando a Chi, sebbene non ci sia stato nulla di male nell’avvistamento dei due, gli atteggiamenti sarebbero stati ben diversi: “Quando si accorge del fotografo pronto a scattare De Martino si eclissa dopo una parvenza di saluto con la mano da dietro la finestra del locale. Invece Gilda Ambrosio esce tranquillamente in strada, in pelliccia e occhiali neri dopo essersi alzata da tavola con calma”. Insomma, lui “fugge”, lei meno.

Il precedente

La paparazzata recente non significa certamente che i due abbiano una relazione, anzi. Gli scatti andrebbero a confermare quanto da loro stessi dichiarato in passato, ovvero che tra loro ci sia solo una bella amicizia. Il fatto che fossero con altre persone sarebbe l’ulteriore conferma a supportare tale tesi. Ad ogni modo, in passato si erano già accesi dei gossip sul loro conto ma anche in quella circostanza era stata la stessa Gilda a spiegare di aver trovato in Stefano un caro amico e basta. Solo il tempo potrà dire se sia davvero così o se tra i due possa essere scattato anche qualcosa di più.