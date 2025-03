Lorella Boccia protagonista di una divertente gaffe con Stefano De Martino a Stasera Tutto è Possibile: il video virale sui social.

Nella puntata di ieri sera di Stasera Tutto è Possibile, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 2, il pubblico ha assistito a un momento di puro divertimento con protagonista Lorella Boccia. Durante il gioco del “patapouf“, la ballerina e conduttrice si è resa protagonista di una gaffe esilarante che ha fatto il giro del web. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

La gaffe esilarante di Lorella Boccia

Durante il gioco, iconcorrenti, tra cui la stessa Boccia, hanno dovuto indossare delle maschere per coprire gli occhi e accaparrarsi un pouf una volta interrotta la musica.

Tuttavia, nella concitazione del momento, Lorella Boccia ha allungato la mano nel punto sbagliato, finendo per toccare accidentalmente i “gioielli di famiglia” di Stefano De Martino.

Accortasi immediatamente dell’incidente, Lorella Boccia è rimasta per un attimo senza parole, portandosi una mano alla bocca in segno di sorpresa. La reazione di Stefano De Martino, però, ha trasformato il momento in un siparietto ancora più esilarante: il conduttore è scoppiato in una fragorosa risata, trascinando con sé tutto il pubblico in studio.

Il filmato, della durata di diversi minuti, ha subito fatto il giro dei social, diventando virale su X (ex Twitter) e Instagram. Gli utenti si sono scatenati con commenti e meme sul divertente equivoco.

Lorella Boccia e Stefano De Martino: amici dai tempi di Amici

Il legame tra Lorella Boccia e Stefano De Martino non è nuovo: i due si conoscono dai tempi di Amici di Maria De Filippi, programma che ha lanciato le loro carriere nel mondo della danza e della televisione.

Questo ha reso il momento ancora più divertente e spontaneo, dimostrando la grande intesa tra i due.