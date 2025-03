Giacomo Giorgio sarebbe stato visto baciarsi con un’attrice di Mare Fuori. Il gossip infiamma i fan della serie.

Negli ultimi giorni il nome di Giacomo Giorgio è al centro del gossip. L’attore, noto soprattutto per il suo ruolo in Mare Fuori, pochi giorni fa era stato visto in compagnia della modella Victoria Stella Doritou, ex di Irama. Ma le ultime notizie hanno fatto esplodere un nuovo gossip.

Infatti, l’attore sarebbe stato avvistato in atteggiamenti intimi con Desirée Popper, attrice e volto noto della televisione italiana. La segnalazione, riportata da Very Inutil People, ha scatenato la curiosità dei fan della serie, che ora si chiedono se tra i due ci sia davvero qualcosa di più di una semplice amicizia.

Il presunto bacio e i dettagli della segnalazione

Secondo quanto riportato, Giacomo Giorgio e Desirée Popper sarebbero stati visti baciarsi sabato sera al Volt di Milano.

L’utente anonimo che ha diffuso la notizia ha affermato con sicurezza che si trattava proprio dell’attrice, smentendo l’ipotesi che potesse invece essere Victoria Stella Doritou, modella con cui Giorgio era stato visto di recente durante la Milano Fashion Week.

Desirée Popper alla sfilata di Roberto Cavalli durante la Settimana della Moda di Milano – Collezione Donna Autunno/Inverno 2025/2026, il 27 febbraio 2025, a Milano, Italia – www.donnaglamour.it

Nonostante l’assenza di prove fotografiche, la segnalazione ha rapidamente fatto il giro del web, facendo impazzire i fan della serie. “Mi veniva troppo da ridere, Ciro e la moglie del comandante” ha scritto l’utente, facendo riferimento ai personaggi interpretati dai due attori in Mare Fuori.

Nessuna conferma dai diretti interessati

Al momento, né Giacomo Giorgio né Desirée Popper hanno rilasciato dichiarazioni in merito. La notizia resta dunque nel campo delle indiscrezioni, in attesa di una conferma o di una smentita ufficiale.

Quello che è certo è che l’attore continua a far parlare di sé, sia per la sua carriera che per la sua vita privata. I fan attendono con ansia nuovi sviluppi su questo presunto flirt che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più concreto.