Giucas Casella vuole corteggiare Tina a Uomini e Donne: l’appello alla De Filippi

Potrebbe presto esserci un nuovo corteggiatore di lusso a Uomini e Donne per Tina Cipollari: la proposta di Giucas Casella.

Sebbene Maria De Filippi abbia fatto chiarezza sul trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne, qualcuno starebbe pensando di approdare al dating show propriio per “provarci” con l’ambita dama. Di chi si tratta? Di Giucas Casella che, per altro, già in passato aveva raccontato di aver avuto un certo feeling con la famosa opinionista che è sua amica.

Uomini e Donne, il trono di Cina Cipollari

Dall’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne su Canale 5 è stato possibile apprezzare, con un certo divertimento, anche il trono molto speciale di Tina Cipollari. La nota opinionista del dating show di Maria De Filippi, infatti, è diventata a tutti gli effetti una tronista con tanto di corteggiatori arrivati per lei per provare a conquistarla.

Tina Cipollari – www.donnaglamour.it

Nelle ultime settimane, per Tina erano scesi diversi corteggiatori ma la donna ha optato per rimanere a frequentare solo Cosimo e Angelo. Quest’ultimo, va detto, dopo alcune situazioni non proprio chiare sembra essersi defilato con la simpatica Cipollari che si è quindi concentrata su Cosimo con cui è pure andata a Parigi in una “lunga esterna”.

L’appello di Giucas Casella a Maria De Filippi

Eppure, a Uomini e Donne potrebbero presto esserci sorprese per la tronista. Giucas Casella, infatti, si è proposto di corteggiare Tina. Parlando a Nuovo Tv, infatti, il noto mago, che vanta una bella amicizia con la Cipollari, ha detto: “Vedo già la scena di noi due che abbandoniamo lo show sotto una romantica pioggia di petali di rosa”. Rivolgendosi alla De Filippi: “Fammi venire in studio. Sono pronto a corteggiare la vamp con la certezza che, se mi vedesse, mollerebbe il trono per lasciare il programma con me”. Staremo a vedere se la Queen di Mediaset e la stessa Tina daranno il via libera a tutto questo.