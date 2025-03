Cecilia Rodriguez è incinta? La showgirl argentina sorprende tutti alla sfilata di Laura Biagiotti: il pancino non si può più nascondere.

La notizia che tutti stavano aspettando pare che sia finalmente arrivata: Cecilia Rodriguez, la showgirl argentina, sarebbe in attesa del suo primo bambino. La “rivelazione” è avvenuta in modo inaspettato durante la Milano Fashion Week, quando Cecilia ha partecipato alla sfilata di Laura Biagiotti, sfoggiando un abito largo che ha subito suscitato sospetti. La 34enne, sorella della più celebre Belen, ha scelto un look che nascondeva le sue forme, ma che ha comunque lasciato trasparire un pancino sospetto.

Cecilia Rodriguez: un pancino che non lascia dubbi

Le immagini della sfilata mostrano Cecilia con una figura decisamente più morbida rispetto al solito, con un seno più tondo e un pancino che spunta in modo evidente sotto l’abito. Questo ha fatto scatenare i follower, che non hanno potuto fare a meno di commentare entusiasti, ipotizzando che Cecilia e il suo compagno, Ignazio Moser, stiano finalmente per diventare genitori.

Qui il video dell’arrivo di Cecilia alla sfilata.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: una storia d’amore lunga e felice

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, noto influencer e figlio del celebre ciclista Francesco Moser, dura ormai da sette anni.

La coppia si è conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip nel 2017, e da allora sono inseparabili. Nel giugno 2024 si sono sposati in una romantica cerimonia a Tenuta Artimino, in Toscana, un luogo di straordinaria bellezza patrimonio dell’Unesco.

Secondo quanto trapelato, la coppia potrebbe presto accogliere il loro primo figlio. La notizia della presunta gravidanza ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che si augurano per loro un futuro felice e sereno. Per Cecilia e Ignazio si apre dunque una nuova, emozionante fase della loro vita, che promette grandi gioie.