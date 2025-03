Myss Keta si confessa: “Sono pansessuale”. Racconta della sua storia con Massimo D’Alema e svela nuovi dettagli su Beppe Sala.

In un’intervista a Repubblica, Myss Keta, la rapper milanese dal volto misterioso, ha sorpreso i suoi fan con una dichiarazione intima sulla sua sessualità. La cantante ha infatti rivelato di essere pansessuale, spiegando che, nel sesso, non esistono solo due generi, ma uno spettro più ampio. “Sono di tutto un po’“, ha dichiarato, dando valore alla sua identità fluida e inclusiva. Ma le confessioni non sono finite qui. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Myss Keta e Massimo D’Alema: una storia che ha fatto parlare

Non solo la sua sessualità, ma anche la sua vita privata ha suscitato grande curiosità. La rapper ha raccontato di aver avuto una liaison con Massimo D’Alema, ex presidente del Consiglio italiano.

Myssketa

“Con Massimo c’è stata una storia, ma ora è finita” ha detto Myss Keta, aggiungendo che ha sempre avuto un debole per i politici. La cantante ha ricordato un incontro casuale con D’Alema durante un concerto nel 2018, in cui si sono salutati e i paparazzi hanno colto l’occasione per scattare delle foto.

“Alcuni ricordi vanno lasciati nel passato, ma Massimo è nel mio cuore” ha ribadito Myss Keta in un’intervista a Wired, commentando anche una famosa foto che li ritrae insieme. Tuttavia, fino a oggi, non sono arrivate dichiarazioni da parte di D’Alema su questo capitolo della loro vita.

Myss Keta e Beppe Sala: tra musica e progetti futuri

Oltre alla sua vita sentimentale, Myss Keta ha anche parlato dei suoi progetti futuri. Il 1° marzo parte il suo tour europeo, che toccherà città come Parigi, Amsterdam, Londra e Berlino, con il gran finale il 8 maggio all’Alcatraz di Milano, un luogo simbolico per la sua carriera.

Durante l’intervista, ha menzionato anche Beppe Sala, sindaco di Milano, dicendo che lo inviterà a uno dei suoi concerti.

“Myss Keta è un’artista senza filtri, che segue la sua strada senza cercare scorciatoie“, ha concluso parlando della sua musica.