Carlo Conti alla Milano Fashion Week si lascia andare a uno strano comportamento: il video diventa virale.

Durante la Milano Fashion Week, uno degli eventi più attesi nel panorama della moda, non poteva mancare Carlo Conti, il popolare conduttore toscano nonché direttore artistico del Festival di Sanremo 2025.

La sua partecipazione alla sfilata di Ermanno Scervino ha suscitato curiosità non solo per la sua presenza, ma anche per il suo comportamento “strano” che ha fatto sorridere tutti. Con il suo carisma inconfondibile, Carlo Conti ha attirato l’attenzione con un atteggiamento spensierato che ha conquistato il pubblico.

Carlo Conti: un momento di leggerezza al front row

Carlo Conti, che ha recentemente trionfato al Festival di Sanremo con uno straordinario successo di ascolti, si è trovato in prima fila all’attesissima sfilata di Ermanno Scervino.

Nonostante la sua fama, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato il suo comportamento: canticchiando la canzone “Under Pressure” dei Queen, il conduttore non ha potuto fare a meno di battere il piede a tempo con il brano che accompagnava la sfilata. Un momento di leggerezza che ha rivelato il lato più spontaneo e divertente di Conti, molto apprezzato dai fan.

Il video di Carlo Conti durante la sfilata è stato condiviso dalla rivista IoDonna, diventando virale sui social.

I commenti non sono tardati ad arrivare, con molti utenti che si sono divertiti nel vedere il conduttore “spensierato” e coinvolto nella musica.

Carlo Conti: la reazione dei fan al video

“Noi come Carlo Conti ogni volta che parte la nostra canzone preferita” ha scritto qualcuno. Altri, con ironia, hanno ricordato la famosa puntualità del conduttore al Festival di Sanremo, facendo notare il suo intervento per segnalare un ritardo di sei minuti.

La scena alla Milano Fashion Week ha dimostrato ancora una volta che Carlo Conti è una persona semplice, che ama la musica e si lascia coinvolgere da essa. Il conduttore, infatti, è noto per la sua passione per la musica fin da giovane, quando iniziò a lavorare nelle radio locali. Non è raro vederlo canticchiare e lasciarsi trasportare dal ritmo, proprio come è accaduto durante la sfilata di Scervino, dove la musica degli anni ’70, ’80 e ’90 ha scatenato il suo entusiasmo.