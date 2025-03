Anna Dello Russo senza filtri a Verissimo: “Il matrimonio è stato un errore, non mi ricordo nemmeno il nome del mio ex marito”.

Anna Dello Russo, icona di stile e famosa giornalista di moda, ha svelato in un’intervista a Verissimo alcuni dettagli intimi della sua vita privata. Con le sue rivelazioni inaspettate, Dello Russo ha sorpreso i telespettatori.

Durante il programma condotto da Silvia Toffanin, la 62enne ha parlato apertamente del suo breve matrimonio negli anni ’90, durato appena poche settimane.

Il matrimonio di Anna Dello Russo: una parentesi del passato

La giornalista ha rivelato, parlando del suo matrimonio: “È stato un errore. Non era il momento giusto“.

Nonostante la sua carriera brillante e la passione per la moda che l’ha portata a diventare una delle figure più influenti nel settore, Anna Dello Russo ha ammesso che in quel periodo della sua vita era completamente focalizzata sul lavoro.

La giornalista ha anche rivelato di non ricordare nemmeno il nome del suo ex marito, sottolineando che la sua priorità non era formare una famiglia. “Non ho mai pensato di avere una famiglia, perché non avrei mai avuto la cura e l’attenzione giusta” ha spiegato.

Qui il video dell’intervista.

Fin da bambina, Anna Dello Russo ha avuto una passione per la moda, che è diventata la sua vera e propria vocazione. Cresciuta a Bari, la giornalista ha spiegato che la sua passione è stata una forma di comunicazione, soprattutto in quanto dislessica. “La comunicazione che faccio attraverso i vestiti è la più potente” ha affermato.

Una famiglia “queer” e una vita nomade

Nel corso dell’intervista, Anna Dello Russo ha parlato anche della sua vita privata, descrivendola come una famiglia “queer”.

Nonostante la sua carriera internazionale, che l’ha vista lavorare come direttrice creativa per Vogue Japan, la giornalista ha trovato affetto e supporto nelle persone che ha incontrato lungo il suo cammino, specialmente nelle ragazze e nei ragazzi che ha guidato nel mondo della moda.

“Io dico sempre che non ho una famiglia, ho una famiglia queer, tutte le ragazze e le persone che sono state intorno a me rappresentano la mia famiglia” ha dichiarato.

La giornalista ha, poi, aggiunto: “La vita nel fashion è una vita nomade perché sei sempre in giro, noi abbiamo sempre viaggiato, sia per produzioni che shooting fotografici perché lavori con fotografi che sono in tutto il mondo“.