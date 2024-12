“Stanno facendo la fecondazione in vitro”: la foto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ci sono novità in arrivo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia sembra aver iniziato con la fecondazione in vitro per avere un figlio.

Lo hanno detto da tempo e adesso Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano aver iniziato il percorso per avere un figlio. A darne conferma, in un certo senso, la stessa coppia tramite un post Instagram nel quale è stato mostrato uno scatto particolare con tanto di braccialetto che ha scatenato le reazioni dei fan.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vogliono un figlio

Non è certo un segreto che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vogliano allargare al più presto la propria famiglia. Da tempo i due hanno manifestato tale desiderio anche in diverse interviste. Adesso, forse, il sogno può diventare realtà.

Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser

“So da molto tempo che Ignazio è l’uomo giusto per me ma finiremo di essere al completo, veramente, quando avremo dei figli. Quindi il mio desiderio è farlo diventare papà, di regalargli questo figlio, ecco. Voglio un figlio, un maschio”, aveva detto Cechu a Verissimo solamente qualche tempo fa.

Ora, questo desiderio sembra potersi realizzare grazie alla fecondazione in vitro.

La fecondazione in vitro: la foto

Sebbene la coppia non abbia detto nulla ufficialmente, un post Instagram con un cuoricino bianco e una foto con un braccialetto sembra aver dato un segnale chiaro sull’argomento figli.

Cechu e Ignazio pare si siano rivolti a degli specialisti per portare avanti la fecondazione in vitro. Alcuni utenti, infatti, hanno scritto nei commenti: “Quel braccialetto lo conosco, è una cosa bellissima e prego per voi”. E ancora: “Non perdete mai la speranza… mi dicevano che non poteva succedere… (ci hanno aiutato le cure) ma adesso hanno 4 e 3 anni i miracoli della vita”.

Tra i vari commenti anche un cuore di mamma Veronica Cozzani che, evidentemente, è già a conoscenza di tutto.