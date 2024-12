Possibile sorpresa a Sanremo 2025: Selvaggia Lucarelli potrebbe essere al Festival. In queste ore si è profilata l’ipotesi di un doppio ruolo.

Non solo Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli potrebbe approdare a Sanremo 2025. Ebbene sì, dalle ultime indiscrezioni, la penna graffiante e giudice della trasmissione di Rai 1 condotta Milly Carlucci potrebbe ritrovarsi alla più importante kermesse musicale italiana con tanto di ipotesi doppio ruolo.

Selvaggia Lucarelli a Sanremo: le parole

Sembra alimentarsi l’ipotesi di vedere Selvaggia Lucarelli a Sanremo 2025, la kermesse musicale condotta da Carlo Conti. A parlarne è stata anche la diretta interessata che ospite di Francesca Fialdini a ‘Da Noi a Ruota Libera’ ha detto la sua.

Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli non ha confermato ma neppure smentito la pista Sanremo: “Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!”, ha detto con ironia.

E ancora: “A me piacerebbe tanto avere il cartoncino e annunciare la canzone di Fedez. Rompiamo l’Internet! Carlo, pensaci”, ha aggiunto facendo chiaro riferimento al rapporto decisamente tormentato con il rapper.

Ipotesi doppio ruolo

Le voci relative alla Lucarelli e la sua presenza sono state anche alimentate da altre indiscrezioni riguardo al possibile doppio ruolo della giornalista.

Secondo Fanpage, per esempio, sembra stia andando a definirsi “un doppio ruolo, fuori e dentro l’Ariston”. La brava Selvaggia, infatti, “potrebbe trovare posto nel Dopofestival” con Alessandro Cattelan.

Ma non solo. Il ruolo da opinionista da parte della Lucarelli potrebbe essere completato con la presenza sul palco dell’Ariston in una delle cinque sere nelle vesti di co-conduttrice. Tale pista – sottolinea Fanpage – “diventerebbe ancor più plausibile se la serata scelta fosse quella finale, la stessa per la quale Carlo Conti ha già annunciato la presenza di Alessandro Cattelan”.

Staremo a vedere a questo punto se le voci si riveleranno essere veritiere o meno. Siamo sicuri che molto presto ci saranno novità.