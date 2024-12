“Colpa tua Alfonso!”: il messaggio di Anna Pettinelli a Signorini

Lo strano messaggio di Anna Pettinelli rivolto direttamente ad Alfonso Signorini in chiave Grande Fratello. Ecco perché.

Il Grande Fratello protagonista anche sui social. Questa volta, però, non per le reazioni dei telespettatori, quanto per un particolare videomessaggio che Anna Pettinelli ha deciso di rivolgere al conduttore del reality, Alfonso Signorini. Il motivo? L’ingresso, ormai prossimo, di Stefania Orlando come concorrente del programma.

Anna Pettinelli, il messaggio ad Alfonso Signorini

Non sarà lei ad entrare nella Casa del Grande Fratello, bensì la sua cara amica Stefania Orlando. E allora ecco che Anna Pettinelli, speaker radiofonica e docente della scuola di Amici, ha deciso di pubblicare un video sui suoi social, in cui ha scherzato sull’ingresso della bionda soubrette nel reality.

Alfonso Signorini

La Pettinelli ha optato per breve filmato molto simpatico che ha fatto il giro del web e che aveva un destinatario particolare: Alfonso Signorini.

“Allora io… Questo è un messaggio per Alfonso Signorini. No, non ridere”, ha detto la speaker radiofonica che ironizzava con la Orlando al suo fianco. “Perché ti ha convinto lui (Signorini ndr), perché tu non ci saresti mai rientrata (nella Casa del GF ndr)”.

“Colpa tua”

Con fare visibilmente amaro, ma allo stesso tempo con grande ironia, ne siamo sicuri, la Pettinelli ha proseguito il suo filmato parlando direttamente a Signorini: “Io adesso voglio sapere quanto la tieni là dentro”, ha detto. “Questo è il pranzo prima che lei entri… La colpa è tua, Alfonso”.

Al suo fianco, come detto, era presente la diretta interessata, Stefania Orlando, alla quale la brava Anna è estremamente legata, evidentemente. La donna l’ha presa un po’ in giro ma non ha certo cambiato idea sull’ingresso nel reality.

Staremo a vedere, adesso, quanto tempo la Orlando starà nella Casa e quali cambiamenti alle dinamiche del gioco riuscirà a portare.