“Il flirt con Valeria Marini?”: la risposta di Jovanotti sorprende

Tra i protagonisti della puntata di Belve di martedì 17 dicembre con Francesca Fagnani anche Jovanotti. Il noto artista ha avuto modo di svelare alcune particolarità legate alla sua vita privata come per esempio il tanto curioso presunto flirt con Valeria Marini, dalla showgirl spesso decantato, fino ad un siparietto avuto con il compianto Silvio Berlusconi.

Jovanotti, la verità sul flirt con Valeria Marini

Jovanotti

“Parliamo un attimo di Valeria Marini. La Marini, in epoca preistorica, ha parlato di vostro flirt. Cosa le costa ammetterlo”, ha incalzato la Fagnani. Dal canto suo Lorenzo Cherubini ha risposto sorridendo: “Eheheh, ma io… Guarda, devo dire che io voglio molto bene a Valeria. Devo confermare il flirt? Io la faccio ancora più felice. Io dico che lei era talmente tanto su un altro piante, che io non esistevo proprio. Sono un uomo elegante non si parla di queste cose qua in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei”, ha detto a Belve il cantante.

L’aneddoto su Silvio Berlusconi

Davvero simpatico anche quanto rivelato su Silvio Berlusconi: “A inizio della sua carriera Berlusconi le propose di condurre la Tv dei ragazzi al posto di Bonolis. Vi siete incontrati e poi siete andati a vedere il Milan”, ha esordito la Fagnani. “Sì con l’elicottero da Arcore. Lui ha sfoderato tutto il suo repertorio. Poi mi disse: ‘dobbiamo fare la pipì insieme sennò il Milan perde!'”, ha raccontato Jovanotti.

E ancora: “Così io e Berlusconi abbiamo fatto la pipì vicini, uno accanto all’altro”, ha detto l’artista spiegando come sia stato un momento “bellissimo, memorabile. Però mi disse anche ‘leggi, leggi libri, leggi tutto’. E io quel consiglio poi l’ho seguito”.