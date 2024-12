Prime parole post intervista a Teo Mammucari da parte di Francesca Fagnani: la giornalista ha commentato quanto accaduto.

Per la prima volta dopo la messa in onda dell’intervista interrotta a Teo Mammucari a Belve, Francesca Fagnani torna a parlare dell’accaduto. Ai microfoni de La Stampa, la giornalista ha detto la sua su quanto successo con il comico e showman sottolineando come sia rimasta sorpresa dall’affetto e dalla solidarietà ricevuta nei suoi confronti dopo l’atteggiamento dell’uomo.

Francesca Fagnani allo scoperto su Teo Mammucari

Dopo l’intervista “show” interrotta a Belve di Teo Mammucari e la relativa ondata di commenti e reazioni, Francesca Fagnani è uscita allo scoperto per la prima volta e a La Stampa si è lasciata andare ad un primo commento sull’accaduto.

“Io non volevo assolutamente metterlo all’angolo, ho preparato la sua intervista come tutte”, ha esordito la giornalista e conduttrice di Belve. “Evidentemente lui non si sentiva realmente pronto per una intervista libera e aperta”.

Il focus della giornalista si è poi concentrato sulle reazioni e sull’affetto da lei ricevuto: “Piuttosto mi ha stupito l’ondata incredibile di affetto e solidarietà da parte di ragazze e ragazzi di fronte a un comportamento inaccettabile. Si vede che certi modi di fare iniziano a non essere più condivisibili, specie per i più giovani”, ha detto.

L’affetto nei suoi confronti

La Fagnani ha quindi spiegato: “Questa cosa mi inorgoglisce più di tutto, ricevere affetto e sostegno da ragazzi e ragazze mi fa un piacere enorme. Io penso che succeda perché evidentemente in qualche modo ho intercettato un linguaggio con cui parlare con loro, che li fa sentire vicini. Forse apprezzano un certo tipo di linguaggio spontaneo, diretto senza strutture”, ha dichiarato sempre a La Stampa la Fagnani.

“Io non è che sono proprio la ‘brava conduttrice’ classica, faccio domande in modo diverso, non nascondo il mio stupore né le mie reazioni in generale. Sono un po’ senza pudore, in questo senso, e credo questo piaccia ai giovani che non si riconoscono in certi programmi e modi di parlare un po’ paludati”.